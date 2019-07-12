Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 75 yaşında yaşamını yitirdi.

HDP'den yapılan açıklamada, "Önceki dönem Mersin milletvekilimizden Dengir Mir Mehmet Fırat, bu sabaha karşı Ankara Bayındır Hastanesi'nde yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Alınan bilgiye göre, Bayındır Hastanesinde yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti.

Fırat'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943'te Adıyaman Kâhta'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Münevver'dir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Dengir Mir Mehmet Fırat; avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Dengir Mir Mehmet Fırat, HDP Mersin Milletvekilliği de yaptı.