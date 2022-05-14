Demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı

Polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi kısmında seyir halindeyken, bir kişinin demir bariyerleri söktüğünü fark etti.

Ekipler, şüpheli Yunus G'yi gözaltına aldı. Bölgede çalılıklar arasına gizlenmiş demir bariyerler ele geçirildi.

Bariyerleri Karayolları ekiplerine teslim eden polis, zanlıyı polis merkezine götürdü.