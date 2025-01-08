DEM heyeti Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek
DEM Parti'den yapılan açıklamada, cumartesi günü Selahattin Demirtaş ve pazar günü de Figen Yüksekdağ'ın ziyaret edileceği kaydedildi
DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor. Partiden yapılan açıklamada, cumartesi günü Selahattin Demirtaş ve pazar günü de Figen Yüksekdağ'ın ziyaret edileceği açıklandı.
Açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi'nde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevi'nde ziyaret edecektir. Görüşme saatleri netleştikten sonra ayrıca paylaşılacaktır" denildi.