Uykuda bantlayarak öldürmüştü! Şoke eden karar!

İHA

İstanbul Fatih’te 24 Mayıs 2019 tarihinde, boşandıktan sonra barışıp birlikte yaşadığı eski eşi Ayşe Özlem Bağdemir’i (45) uyurken ağzını bantlayarak öldüren sanık Tuncay Tezcan’ın (49) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Tuncay Tezcan ve tarafların avukatları hazır bulundu.

ARALARINDA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARDI

İHA'da yer alan habere göre mütalaada sanığın tahrik hükümlerinden faydalanmak için beyanda bulunduğu anlatıldı. Duruşmada önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarladığını kaydeden cumhuriyet savcısı, sanık ile maktulün boşandığını, yapmış oldukları görüşmeler neticesinde birlikte yaşamaya devam ettiklerini, dosyaya yansıyan tanık beyanları doğrultusunda taraflar arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğunu, olay tarihinde çıkan tartışma neticesinde sanığın maktulü öldürdüğünü belirtti.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Sanığın tahrik hükümlerinden faydalanmak için birtakım iddialarda bulunduğunun anlatıldığı mütalaada, dinlenen tanık beyanları doğrultusunda sanığın öncesinde maktule ailesinin evine dönmesi halinde kendisine zarar vereceğini söylediği, dolayısıyla sanığın beyanlarının tahrik hükümlerinden faydalanmaya yönelik asılsız beyanlar olduğu kaydedildi. Mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

SON SÖZÜ: TAKTİR YÜCE MAHKEMENİN

Mahkemeye sundukları yazılı savunmayı tekrar ettiğini belirten sanık avukatı, “Müvekkilimin olay tarihinde kullandığı ilaçların bilincini nasıl etkilediği konusunda bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz” dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz ise, “Sanığın tasarlayarak eşini kasten öldürdüğü dosya kapsamında sabittir. En üst hadden cezalandırılmasını isteriz” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Tuncay Tezcan, “Takdir yüce mahkemenindir” diye konuştu.

15 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Sanık Tuncay Tezcan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, suçun tahrik altında gerçekleştiğini kaydederek 18 yıl hapse mahkum edilmesine karar verdi. Sanığın sabıkasız geçmişini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, 15 yıl hapse mahkum edilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, şüphelinin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.