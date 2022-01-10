Tribün lideri öldürüldü! Trafikte cinayet!

DHA

Tekirdağ'da, cumartesi günü, saat 23.00 sıralarında Ergene ilçesi, Velimeşe Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

MOTOSİKLETİN ARKASINDA OTURUYORDU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Kaan Kıvarcık, kullandığı motosikletinin arkasına arkadaşı TFF 2'nci Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor tribün lideri Emir Tezel'i (18) de alıp yola çıktı.

ARAÇTAN İNDİ TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İddiaya göre, Kıvarcık ile Tezel hemzemin geçitten geçtikleri sırada otomobil sürücü Taha G. (23) ile tartışmaya başladı. Araçtan inen Taha G. ile Emir Tezel arasında tartışma büyüdü.

İKİSİNİ DE BIÇAKLAYIP KAÇTI

Taha G. önce Emir Tezel'i, sonra da Kaan Kıvarcık'ı bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

TRİBÜN LİDERİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emir Tezer, hayatını kaybetti, Kıvarcık'ın tedavisi ise sürüyor.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kaçan sürücü Taha G. de polis ve jandarmanın ortak çalışması ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bu arada olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.