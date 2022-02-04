Dehşet! Doktoru boğazını sıkarak yumrukladı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası operasyon geçiren hasta yakını E.S, ameliyata giren doktor K.G'nin boğazını sıkarak yüzüne yumruk attı.

AA'da yer alan habere göre, polis ekiplerince gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.