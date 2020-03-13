DHA

Samsun'un Bafra ilçesindeki Dededağı Mahallesi´nde, dün öğle saatlerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. 5 çocuk annesi Gönül Güngör´ü (55) ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde, Güngör´ü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gönül Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan oğlu B.G.´nin (32) peşine düştü. B.G. gece yarısı, bir lokantada çorba içerken yakalanarak, gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin sorgusu sürüyor.