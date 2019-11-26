26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 Ocak tarihinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olduğu ileri sürülen sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında Berfin ve avukatlarını üzen gelişmeler yaşandı.
BERFİN DURUŞMAYA AİLESİYLE GELDİ
İHA'da yer alan habere göre İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdur Berfin Özek ilk kez katılırken, annesi Zeynep, babası Yaşar ve ağabeyi Barış Özek ile CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile bazı kadın platformlarının temsilcileri salonda hazır bulundu.
"GELECEK DURUŞMADA SERBEST KALABİLİR"
Sanık Ozan Ç.'nin tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, avukatı, suç vasfının değişme ihtimaline karşı süre istedi.
Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert, "Berfin'in yüzüne asit atan sanık Ozan Ç. hakkında kasten adam yaralama hükmü verilirse bu durumda alacağı ceza 1 yıldan 3 yıla kadar olabileceği için gelecek duruşmada serbest kalması gündeme gelebilir; yaptığı yanına kar kalabilir. Biz kasten adam öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
BERFİN'DEN DURUŞMADA BİRKAÇ CÜMLE
Davayı takip eden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise, "Dünyada kadına şiddetin kınandığı bir döneme rastlayan bu davada umut ediyoruz ki savcılığın mütalaasına mahkeme katılmaz ve Berfin'in yaşadıklarının korkunç olduğuna katılırlar" diye konuştu.
Yüzüne asit benzeri sıvı atılan 19 yaşındaki Berfin Özek, mahkeme sürecine ilk kez katılabildi ama konuşamadı. "Kadına şiddet artık son bulsun yaşadıklarım hiç kolay şeyler değil" diyen Berfin, gözyaşlarına boğuldu ve konuşmasını tamamlayamadı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in tedavisine Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede başlanmıştı. Berfin, 18 Haziran'da sevdikleri ile vedalaşarak yaklaşık bir buçuk yıl sürecek tedavi süreci için Muğla'ya gitmiş ve üç başarılı ameliyat geçirdikten sonra memleketine dönmüştü. Berfin, şimdi yeniden ameliyat olacağı tarihi bekliyor.
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