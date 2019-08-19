Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde ailesiyle ikamet eden İ.G., ailesi ile birlikte bir süre önce tanıştığı S.C.’yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki aileden 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yaşadığı şoku üstünden atamayan damat adayı İ.G. ise olayın ardından İHA'ya açıklamalarda bulundu.

"BİZE, 15 AĞUSTOS'TA 'İSTEMEYE GEL' DEDİLER"

İHA'daki habere göre geçen yıl bir kafede tanışmaları üzerine S.C. isimli genç kız ile evlilik kararı aldıklarını anlatan damat adayı İ.G., genç kızın durumu ailesine bildirmesi üzerine ailenin tepkisiyle karşılaştığını anlattı. Bu sebeple ailelerine bir süre ayrıldıklarını söylediklerini belirten İ.G., yaşanan süreci şöyle aktardı:

"Geçen yıl bir kafede tanıştık. Birbirimize telefon numaramızı verdik. İlişkimiz bir ay böyle devam etti. Babasına ilişkimizi söyledi. Babası da aramızda 10 yaş fark olduğundan dolayı kabul etmedi. Kendisi 20 yaşında. 'Ayrıldığımızı söyleyelim, böyle devam edelim' dedi. Kendisi ailesiyle Almanya'da yaşıyor. Annesine tekrar ilişkimizi söylemiş, karşı çıkmışlar. Tabii kız da evi terk etmiş. Kendisine ev tutmuş. Sonra babası beni aradı. İkna et geri gelsin dedi. Ben de ikna edince evine geri döndü. 15 Ağustos günü istemeye gel dediler. O gün çiçek ve çikolata aldım. Çikolatayı aldıktan sonra sürekli saat soruyorlar. 19.30-20.00 gibi oradaydık. Meydanda indik. Ailemle birlikte oturdukları yere gittik. Elimizi uzattık, ellerini uzatmadılar. Oturduğumuz alan evin önüydü. Sonra bizi amcası eve davet etti, sonra eve geçtik."

"BABASI ÇİÇEĞİ ALIP YERE FIRLATTI"

Kız evine girdiklerinde yengesinin masanın üzerine çiçeği bıraktığını ancak S.C.'nin babasının çiçeği alarak yere fırlattığını söyleyen İ.G., "Giriş kapısından o arada yengem masanın üzerine çiçeği bıraktı. Kızın babası da masanın üzerinden çiçeği alarak yere fırlattı. Amcası da çiçeği neden attığını sordu. O arada da gelip amcama vurdu. İçeride 8 kişi varmış. Amcaları, dayıları hepsi toplanmış. Hepsi bir anda bana vurmaya başladı. Ben evin bahçesine doğru çıktım. Dedesi omzuma kalasla vurdu. Bahçenin önünde de yine bana saldırmaya devam ettiler. En sonunda da jandarma geldi. Ambulans geldi, beni ve babamı hastaneye kaldırdılar. Babamın kafasında dört dikiş var. Benim de omzumda çatlak var. Çenemde çatlak var. Diz kapaklarımda yaralar var" dedi.

"EVLİ DEĞİLİM, DAHA ÖNCE BOŞANDIM"

Kendisinin evli olduğu iddialarına da karşı çıkan İ.G., "Ben evli değilim. Ben daha önce bir tarihte boşandım. Ancak sürekli benim evli olduğumu söylüyorlar. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

"EVİN CAMINI KIRIP, 'SALDIRDILAR' DEDİLER"

Olay sonrası hastaneye kaldırıldıklarını anlatan İ.G., "Beni ve ailemi hastanelerde müşahede altında tuttular. Bu olaylar olurken jandarma gelmeden kızın babaannesi kendi evinin camlarını kırmaya başladı. Jandarma gelince de 'evimize saldırdılar' dedi. Babası da 'kızımı kaçırmaya geldiler' dedi. Kız kaçırmaya gelen insan çiçekle, çikolatayla mı gelir? 8 kişiden ailecek davacı olduk. Şu an adli süreç devam ediyor. Kamuoyunda hakkımızda olumsuz şekilde yazılıp çizilenler doğru değildir. Doğrusu bu anlattıklarımdır" diye konuştu.