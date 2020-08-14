Son dakika! Daha 4 yaşındaydı! Serinlemek için leğene girdi!

DHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 9 Ağustos Pazar günü, Yeniceharuniye Mahallesi Karataşlık Semti'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Fadıma ve Ökkeş Sade çiftinin 4 yaşındaki çocukları Onur Sade, evlerinde oynarken serinlemek için su dolu leğene girdi.

YAŞAM MÜCADELESİ 4 GÜN SÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre leğende boğulma tehlikesi geçiren küçük Onur, ailesi tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Onur Sade, ilk müdahalesinin ardından da Osmaniye'ye sevk edildi. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan küçük Onur, doktorların tüm çabasına karşın 4 gün sonra yaşamını kaybetti.