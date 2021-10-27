Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünün yazılı açıklamasına göre, ikili ilişkiler, F-35/F-16 meselesi, küresel iklim değişikliği, Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Yunanistan, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Glasgow İklim Zirvesi marjında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin konuları ve detayları da konuşuldu.
Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığı görüşmede, tarafların konuları karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar çerçevesinde ele alması gerektiği ve uluslararası anlaşmalara riayet etmenin önemi ifade edildi.
Afganistan'da ortaya çıkan insani krizin önlenmesi ve istikrar ortamının sağlanması adına Türkiye'nin Afganistan halkına yardım etmeye ve uluslararası toplumla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceği belirtildi.
Yukarı Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının ardından Kafkaslar'da barış, istikrar ve kalkınma için atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu.
Türkiye'nin sınır güvenliğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/YPG/PKK ve DEAŞ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesinin devam edeceğinin altı çizildi.
İki NATO müttefiki olarak, Türkiye ve ABD'nin iklim değişikliği, terör, göç, salgın hastalıklar gibi küresel ve bölgesel tehditler karşısında iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı.
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