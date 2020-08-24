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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Toplantıda Giresun'da meydana gelen sel felaketinin, koronavirüs vakalarındaki artış sayısının ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Haftasonu meydana gelen Giresun'daki sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirmiş 10 kişi kaybolmuş, çok sayıda ev ve dükkan hasar görmüştü. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kabine Toplantısı'nda yaşanan felakete ilişkin sunum yapması ve atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

VİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ

Kurban Bayramı'nın ardından koronavirüs vakalarındaki artışın da masaya yatırılması bekleniyor. Günlük 900'lü sayılardan 1400'lere ulaşan koronavirüs vakalarına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kabine'yi bilgilendirmesi bekleniyor. Bu kapsamda il bazında alınan tedbir kararlarının görüşülmesi beklenirken, yeni tedbirlerin alınabileceği öğrenildi.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de arama-tarama faaliyeti gösteren Oruç Reis gemisinin görev süresinin 4 gün daha uzatılmasıyla görüşülecek. Diğer yandan bölgede artan gerilimin de ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.