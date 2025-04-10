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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 01:18 Güncelleme: 10.04.2025 - 02:03
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        Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı
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        Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

        GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

        24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

        1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

        2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı. Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

        16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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