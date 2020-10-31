Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'dan İzmir'e geldi.

Erdoğan, AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi için bugün Van'daydı. Başkan Erdoğan'ın Van'daki temaslarının ardından bugün deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için İzmir'e geldi...

AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde yapacağı incelemelerinin ardından bir açıklama yapması bekleniyor...

Ayrıntılar geliyor...