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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Vatandaşlarımız güvenle, konforla, hızla istedikleri yerlere gidebilsinler, lojistik hizmetleri kesintisiz sürdürebilsin diye Cumhuriyet tarihinin yatırımlarını yaptık. Buna rağmen bu facialarla karşılaşmaktan dolayı üzüntülüyüz. Failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacak. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz."