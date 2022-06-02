Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımcı kaynaklar ücretsiz verilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Külliyeler, asırlardır bu ülkenin medeniyet dünyamızın, ilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermiştir. Külliyelerin temelinde halka hizmet anlayışı vardır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kütüphanesi, camisi, kongre merkeziyle her kesimden her yaştan insanımıza hizmet veriyor.

Millet Kütüphanemiz 24 saat açık. Gelen öğrencilerimiz çay/simit/kek/nescafe bulabiliyor. Bunlar pek yaşanan olay değil. Şu anda tüm gençliğiyle haşru cem olan bir iktidar var. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı, kendisine 'Gezmende fayda var' dedim. Gezdikleri zaman hepsi buraya hayran kalıyor. Dünyada bizim Millet Kütüphanemizin eşi benzeri yok. Önemli olan birileri ne yapıyor değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz, aşabiliyor muyuz? Müslüman Türk'e bu yakışır.

RAMİ KIŞLASINA KÜTÜPHANE

Batının ilmini alacaksın, ahlaksızlığını değil, ilmini alacaksın ona da kendi mührünü vuracaksın. Kongre ve kültür merkezimiz Ankara'nın en önemli toplantılarına evsahipliği yapıyor. İstanbul'da Rami Kışlamız vardı, aynen burası gibi bir kongre merkezi dışında kütüphaneye çeviriyoruz. Orası da bu yıl sonu bitecek ve orada da öğrencilerimiz 24 saat ders çalışacaklar, oturacaklar, devlet ikramlarını yapacak.

Sergi salonumuz ülkemizin kendi alanında en iyi etkinlik alanı. Millet Camimiz günde 5 vakit selamlayan eser. Bu eserlerden kim rahatsız olabilir? Aksi yönde tepki gösterenler kendi ülkelerinin medeniyet miraslarının zenginleşmesinden rahatsızlık duyuyor. Ne yapıyorsak çocuklarımız, gençlerimiz için yapıyoruz. Biz gençlerimizi okumaya, araştırmaya teşvik ederiz onun derdindeyiz.

UZAY YOLCULUĞU

Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması bu çabanın eseridir. İçinizden birileri uzaya gidecek mi? Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Mehmetimiz, Ayşemiz, Fatmamız var.

Yıllar içerisinde gelişen, büyüyen yarışmamızın 53'üncüsünün ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Ödüllerini takdim edeceğimiz gençlerimizin araştırma projeleri külliyede sergilendi.

Bize sık sık 'Siz yorulmuyor musunuz' diye soruyorlar. Ben de diyorum ki, 'Gençlerle mücadele veren insan yorulur mu' diye cevap veriyorum. Enerjiyi sizden alıyorum, aldığım enerjiyi bir yere vermem lazım, nereye eserlere...

DARBELER DÖNEMİ

Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Gençlerimizi hayatını şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları başörtüsü bahanesiyle engellendi. Her alanda gençlerimizin umutları törpülendi. Gençlerimiz için üzülüyormuş gibi yapanlara bakmayın, hayallerini ve umutlarını istismar edenlere bakmayın. Bunlar -mış gibi yapar, kafalarında 40 tilkiyi birbirine değdirmeden dolaşırlar. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara, zulme ses çıkarmamış hatta taraf tutmuştur. Bu ülkenin başbakanın idamına alkış tutanların hukukun lafını etmeye hakkı yoktur.

BORALTAN KÖPRÜSÜ OLAYI

Boraltan Köprüsü hadisesini bilir misiniz? Meşhur köprüde askerlerimiz ne yazık ki düşmanın eline bırakılmış ve o askerlerimiz o dönemin yönetimine 'Bizi düşman ateşine bırakmayın, siz öldürün' demişlerdir. Bu ülke bunları yaşadı. Nasıl şimdi Cudi, Gabar, Besler Deresi'nde teröristleri nasıl inlerine gömüyorsak, gömmeye devam edeceğiz.Şehitlerimiz var evet, şehitlerimizin 10, 20 kat öldürülen teröristlerimiz var.

ÜNİVERSİTE SAYISI

Biz çocuklarımızı aynı sıkıntıları çekmesin diye 20 yıldır eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe her alanda ülkemize çağ atlatacak eserler veriyoruz. 76 üniversitemiz vardı, şimdi 207 üniversitemiz var. Şimdi ilim için Hakkari'den İstanbul'a, Ankara'ya gitmiyor, hocalarımız gidiyor. İlim noktasında şu anda çok daha farklı, çok daha başarı oranı yüksek neticeler alıyoruz. Üniversite giriş imtihanlarında Hakkari'den, Kars'tan birinciler çıkıyorsa bu atılan adımların neticesidir.

TEKNOFEST SAMSUN'DA

Gençlerimiz sadece eğitimlerine, zihni ve fiziki gelişimlerine odaklansın diye her türlü yatırımı yapıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta Teknofest Azerbaycan'daydık. Gençlerimizin neler yapabildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu sene Teknofest'i Samsun'da gerçekleştireceğiz.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YARDIMCI KAYNAK

Geçmişte ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan biri ders kitaplarıydı. Ders kitabı bulamazdık. Siz teksir kağıdı neydi bilir misiniz? Biz bunları ağabeylerimizden satın alamazdık, vermezlerdi. Dedik ki, bu nesil bunları yaşamasın. Bu nesil bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın istiyoruz. Yaşamasın ki, çocuklar; iyi okuyun, düşünün, uygulayın ve neticeyi de alın. Öğrencilerimize 2003 yılından beri ücretsiz bu ders kitaplarını veriyoruz. Şu ana kadar 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynakları da öğrencilere ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz.

"GENÇLERİMİZLE DAHA DA YUKARI ÇIKACAK"

Asım'ın Nesli gibi bir nesil için ülkenin tüm kaynaklarını seferber ediyoruz. Türkiye 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirecek. Milli teknoloji hamlesini sizlerle başarıya ulaştıracağız. Teknopark sayısını 5'ten 92'ye çıkardık. Ar-Ge kültürünü güçlendirdik. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması bundan. İstihdam artıyor. Ar-Ge yapan gençlerimizle bu rakam daha da yukarı çıkacak. Uluslararası bilim olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden gençlerimiz üstün başarılarla bizleri gururlandırıyor.

Milli Uzay Programımızı kapsamında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. Başvuruların yapıldığı web sitesi 5 milyondan fazla görüntüleme alırken, 35 binden fazla kişi başvurdu. Başvurular 23 Haziran'a kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

İHA/SİHA ÜRETİMİ

Göreve geldiğimizde Türkiye'nin savunma sanayindeki oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80 yerli. Yoksa gideceksin birilerinin kapısına 'Bana İHA verir misin?' Daha başbakan olmamıştım, ABD seyahatinde Bush'la görüştüm, 'Siz bize Drone vermiyorsunuz' dedim, o da ABD Dışişleri Bakanı'na talimat verdi bize bir drone verdiler. Baykar o günden sonra çalışmaya başladı. İHA'yı, SİHA'yı ve ailece Akıncı'yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor. Artık biz, bize çalışıyoruz. İşte Türk'ün gücü buradan geliyor.

Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz. Biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda yer alacağız. Belki de o evladımız bu salonda. Belki de uzay dönüşü karşılamaya gideceğiz."