Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Kabul, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirildi.

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