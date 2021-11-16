Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'daki etkinliklere katılacak. Şehir ziyaretlerimizde ve millet kütüphanesinde yaptığımız sohbet toplantılarında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlerin hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.

Gençlik teşkilatlarında siyasete başladım. Belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerinde gençlerimize daha güzel gelecek bırakmak için çalıştık. Geriye dönüp baktığımda 'iyi ki gençlerle yol yürümüşüm, iyi ki gençler için çalışmışım, iyi ki gençlerin önünü açacak işler yapmışım, iyi ki hanım kardeşlerimle omuz omuza bu yollarda yürümüşüm' diyorum.

Ülkemizin bir sonraki insani ve ekonomik kalkınma eşiği olan 2071 vizyonunu da sizler şekillendireceksiniz. Türkiye, en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın, ABD'nin ve Asya'nın yaşlandığı bir dönemde, ülkemizin 3'te 1'inin çocuklar ve gençlerden teşekkül etmesi çok önemlidir.

Gençlerimizin çok farklı alandaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Siyasetten çok daha fazla siyasette söz sahibi haline geliyor. Seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Gençlerin seçme ve seçilme yaşını biz hazırladık. Gençler 18 yaşında seçme ve seçilme hakkını yakaladı.

"SEÇİMLERİN KİLİDİ GENÇLERİMİZ"

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz oy kullanarak siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimizdir. Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir. Bizden önce üniversite sınavına giren 10 gencimizden 1'i yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Okul öncesi eğitimden, ilk, orta ve lise seviyesine kadar benzer atılımları hayata geçirdik. Yurt kapasitelerinden, burs ve kredideki fevkalade artışı, gençlik merkezlerini biz istifadeye sunduk. Bizim gençliğimizin şartları, imkanları ve ihtiyaçlarıyla bugünkü gençlerinkinin farklı olduğunu biliyoruz. Göreve geldiğimizde harç sıkıntısı var mıydı vardı, harçları kim kaldırdı? Burs 45 liracık.

"İZİN VERMEYİN"

Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. İP'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Bunlar ülkenin başına kara bulut gibi çökmek için fırsat kolluyor. Hırsından, kibrinden, nobranlığından Allah ülkemizi muhafaza eylesin. Gençlerimizden böyle bir duruma izin vermemelerini istiyorum.

Hükümeti, bizi, belediyelerimizi eleştirenlere bir bakın. Bunlar ülkemizi bizden daha iyi yönetebilecek plana, projeye, ahlaka, dirayete sahipse karar sizindir. Ama hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir hizmeti dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu unutmayın.

Çanakkale Savaşı bu ülkenin gençlerinin 7 düvele meydan okuyuşunun destanıdır. Gazi Mustafa Kemal'in Trablus'ta, Suriye'de, Balkanlar'da içinde yer aldığı mücadelenin hepsi bu ülkenin gençleriyle yürütülmüştür.

Biz kimsenin rengine, kimliğine, kişiliğine, karakterine bürünmeyeceğiz. Önce kendi medeniyetimizi, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. Sahip olduğumuz bu güçlü değerlerin üzerine hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa edeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan Z kuşağı, Y kuşağı değil TeknoFest kuşağıdır. Bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir.

AKŞENER'E: BU KADIN NASIL KÜFREDİYOR

Bir parti çıktı Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınırötesi harekatları için Meclis'te 'hayır' dedi. 'Evet' diyenleri ihanetle suçladı. Aynı parti Kandil'i yerle bir edeceğini, Suriye'de huzuru sağlayacağını iddia etti. Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin yönettiği tankların arasından nasıl kaçtıysan sen bugün de aynısın. Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynı.

Ben sizlerden özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Şu İYİ Parti'nin başındaki kadın bu kadın nasıl küfrediyor, beni bağışlayın, söylemek istemezdim ama parlamento çatısı altında 'yavşaklar' diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep ne adap var. Ne olacak? Başkanı bu şekilde küfrederse onun milletvekili farklı olur mu? Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl olur da bu şekilde küfreder? Bunların suyu kaynadı."