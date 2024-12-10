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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO lideriyle görüştü | Dış Haberler

        Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO lideriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:07
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO lideriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

        Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

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