Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı. Konuşmasının başında Manavgat'taki yangına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız." Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda sönmesi temennimizdir. Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında milletimizin uzun zamandır hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gururla vermiştik. 320 milyar metreküplük doğalgaz dünyada da büyük yankı uyandırdı. İlave 85 milyar metreküplük yeni keşfi açıklamıştık. Son müjdemizde 135 milyar metre küplük yeni keşifle toplamda 540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan etmiştik.

"KARADENİZ GAZININ DEVREYE GİRMESİYLE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK"

Daha önce bu işleri uluslararası şirketlerle birlikte kiralama usulüyle yürütüyorduk. Artık bu işleri kendi gemilerimiz ve insan kaynağımızla yapıyoruz. Bu gemileri tersanelerimizdeki bakım ve geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah Karadeniz gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacağız.

Biz bu işi hakkıyla yapacaksak teknik ekipman ve donanım işini halletmemiz gerekir dedik, kolları sıvadık. Barbaros Hayrettin Paşa'yı Kanuni sondaj gemimizle bir üst aşamaya çıkardık. 2018'den bu yana 14 derin kuyu açtık. Yaptırım, tehdit, şantaj, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar. Kararlı duruşumuzla geri adım atmadık. Eğer biz yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının inisiyatifine bırakmış olacaktık.

Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizlerin altını tarıyor, Fatih, Yavuz ve Kanuni de sondajlarını yapıyor. Bugün Fatih sondaj gemimizin açtığı, Kanuni'nin tamamlanmasını yaptığı Türkali 2 kuyusunu gerçekleştiriyoruz. Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız.

Biz burada bilim, bilgi, teknikle konuşarak birilerinin yalanlarla, çarpıtmalarla, manipülasyonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en güzel cevabı veriyoruz.

Türkali 2 kuyusunda 3 seviyede uzun süreli akış testleri yapıldı. Bu işlem Türkiye'de ilk defa derin denizde Türkali 2 kuyusunda uygulandı. Akıllı vanalar ve test vanaları devreye sokuldu. Bütün bu operasyon 247 saatlik bir akış sürecinde gerçekleştirildi.

"KARADENİZ GAZININ 2023'E YETİŞMESİ İÇİN BÜYÜK EMEK HARCANIYOR"

Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük emek harcanıyor. Şu ana kadar iyi planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık. Son 1 yılda Tuna 1, Türkali 1, Türkali 2, Türkali 2 ve Amasra 1 olmak üzere toplam 5 kuyu açtık.

Buna bir kuyumuzun 40 km. kuzeydoğusunda yer alan Amasra 1 kuyusu, daha önce elde ettiğimiz sismik verilerin yorumlanmasıyla açıldı. Amasra 1 kuyusunun keşfini, Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerin habercisi olarak görüyoruz. İnşallah buradan gelecek müjdeli haberi de paylaşacağız.

Son aşamada ise her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını inşa edeceğiz. Önümüzdeki yıl 169 kilometre boruyu denizin dibine döşeyeceğiz. Dünyanın en uzun derin deniz taban bağlantısı olacak bu. Karadeniz gazı tüm tesisleriyle biterek, kullanıma girdiğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama, sondaj, üretim kabiliyetini üst bir noktaya taşıyacaktır.

Bugün sismik araştırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda geldiğimiz noktaların önemli bir dönüm noktasını geride bırakacağız. Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Yaptığımız keşfin değerini azaltmaya çalışanlar bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar.

"BÖLGEMİZİN REFAHI İÇİN KİLİT BİR ROLDEYİZ"

Doğalgaz endüstrisini besleyen yan sanayinin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanılacak ekipmanın önemli kısmı yerli olacaktır. Bölgemizin refahı için kilit bir roldeyiz. Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar hep kazançlı çıktı. Kapalı kapılar ardından ne diyorsak dışarıda da aynısını söyleyen bir ülkeyiz. Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz. Kendi gazımızın bölge refahına sağlayacağı katkının farkındayız.

Türkiye'nin tecrübe, bilgi birikimi, dostluğundan faydalanmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Bu duygularla Türkali 2 Kuyusu akış testinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji bakanlarımıza ve diğer herkese teşekkür ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum, kalın sağlıcakla."

Alanda bulunan Enerji Bakanı Fatih Sönmez de, "Şu anda Karadeniz doğalgazı bizi ışıtıyor ve ısıtıyor. Yakında Türk milletini ısıtıp, ışıtacak." ifadesini kullandı. Erdoğan da, "Bu yanan ateşlerimiz inşallah hiç sönmesin." cevabını verdi.