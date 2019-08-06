Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Değerli arkadaşlar, dünyamız diplomaside de büyük bir dönüşümden geçiyor. Eski dönemin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değildir. Devletlerin zamanın ruhunu iyi okuması ve buna göre politikalar belirlemesi gerekiyor.

Bu değişim öngörülmezliği artırmakta, karar alıcılar bakımından yeni riskleri beraberinde getirmektedir. Sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek zorundayız. Son günlerde uluslararası gündemi meşgul eden ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum.