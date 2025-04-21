Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için paylaştığı taziye mesajında, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında, "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile 14 Haziran günü İtalya'da düzenlenen
G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.
Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."