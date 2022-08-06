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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Neredeyse iki yıla yaklaşan bir aranın ardından katılımcılarla tekrar yüz yüze bir araya gelmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim bizlere iki cihan yoldaşlığı nasip eylesin." diye konuştu.

Kocaeli'nin, ülkeye ve millete hizmet mücadelelerinde hep yanlarında olduğunu belirten Erdoğan, kendilerinin de Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak, daha müreffeh hale getirmek için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, kalabalığın "Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek" şeklindeki coşkulu tezahüratları üzerine "Maşallah, bu ne büyük coşku." dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz belki hatırlayamayabilirsiniz, 17 Ağustos 1999 tarihinde merkezi Kocaeli olan bir büyük depremle sarsıldık. İstanbul'dan Sakarya'ya kadar geniş bir alanı etkileyen bu depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Hükümetlerimiz döneminde hem depremin izlerini ortadan kaldırmak hem daha güvenli ve huzurlu yerleşim yerleri inşa etmek için tüm imkanları seferber ettik. Yerle yeksan olan Kocaeli'yi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün Kocaeli, sanayisiyle, ticaretiyle, üretimiyle ülkemize en çok katkıyı sağlayan şehirlerimizin başında geliyor."

Erdoğan, katılımcıların tezahüratları üzerine "Gençler ben de sizin yanınızdayım. Ne diyoruz. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor." dedi.

İnşa ettikleri ve Marmara'nın etrafını çepeçevre saran otoyollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, limanlarla, bölünmüş yollarla, toplu konut projeleriyle, sanayi ve teknoloji bölgeleriyle ülkenin geleceğinin burada şekillendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kocaeli, tüm bu yatırımların merkezinde yer alarak, üretimde ve istihdamda destan üzerine destan yazıyor. Sanayi ve ticaret yoğunluğu yanında yeşilinin ve denizinin doğal güzellikleriyle de iç turizmde önemli bir destinasyon olan Kocaeli, bu alanda da kendini hızla geliştiriyor. Görüldüğü gibi bu şehrin imkanlarını ve güzelliklerini anlatmakla bitiremiyoruz. Tabii Kocaeli'nin en büyük zenginliği şu insanıdır. Ülkemizin dört bir yanından gelmiş olsa da aynı ezanın, aynı bayrağın, aynı ortak gelecek hayalinin etrafında kenetlenmiş Kocaelililerin gösterdiği örnek kardeşlik iklimiyle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gururlanıyoruz. Sizler gibi yol arkadaşlarına, sizler gibi mücadele arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum."

"BİZİM KİTABIMIZDA UYUŞTURUCUYA YER YOK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uyuşturucu ile mücadeleye yönelik açıklamasına değinen Erdoğan, "Şimdi, bir yere geleceğim. Burada bunu söylemek istemezdim. Malum bir ana muhalefet var, bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan, yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim. Fakat geçenlerde bir açıklaması oldu, fazla uzak değil. Yani 20 yıllık iktidarımızda uyuşturucu ile mücadelede biz gerekeni yapmamışız, diyor. Hanımefendi, önce şunu bileceksin. Bir defa bizim iktidarımızda ne sulu, ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Tayyip Erdoğan'ın suluyla, kuruyla alakası olup olmadığını iyi bilirsin. Ya nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun? Yok captagonlar, yok şunlar, yok bunlar. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili, İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele, şahsımın, bakanlarımızın, kabinemizin verdiği mücadele hepimiz için bilinen bir gerçektir. Sen önce kendi kadronun, ana muhalefetin içinde sulu, kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Önce haddini bileceksin. AK Parti iktidarının bu noktada, sulu, kuru uyuşturucu ile mücadelesini inkar etmeyeceksin. Bunu iyi bileceksin. Bizim kitabımızda uyuşturucuya yer yoktur. Hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün. Onlarla beraber nasıl yol yürüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz kesin ve nettir. Bu mücadeleyi, kimse inkar edemez” dedi.