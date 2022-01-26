Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Bu kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Kuraklıkların ülkemizde hakikaten ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği ve birçok yerlerde artık bitki, meyve, sebzelerde sıkıntılar yaşadığımız dönemleri geride bıraktık. Tarımda yaşanan sıkıntılar, hep yağmur yağmur bekledik. Kar yağışını engellemek elimizde değil ama karın sebep olduğu özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutanlar kimse tedbirleri almak durumunda. Ancak maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir, nasıl giderilir bunları bilen birisiyim. Sizler eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyrukları oluşturursa bunun sorumlusu vardır veya sorumluları vardır. Vatandaşlarımız yollarda mahsur kaldık. Bunları ekranda izledik. İstanbul'da gereken yol tuzlama, açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken bütün tedbirleri almalısınız. Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde İstanbul. Biz İstanbul'u kaderine terk edemeyiz.

Nitekim çalışmaları koordine etmek için İçişleri ve Ulaştırma Bakanımı İstanbul'a gönderdim. 'Siz İstanbul'a intikal etmelisiniz ve çalışmaları yerinde kontrol etmelisiniz' dedim. Sağ olsun her iki bakanım da kendi altyapı durumlarında olan örneğin Ulaştırma Bakanımızın koordine ettiği Karayolları var. Süleyman Bey'in aynı şekilde altında sadece polisi yok, jandarma teşkilatı var. Ne yaptılar? Benzini mi bitmiş aracın? İcabında benzin ulaştırma gayretine girdiler. Yiyecek ulaştırma gayreti içerisine girdiler. Böyle bir zamanda bu adımları atmak durumundasınız. Bu hazırlıkların daha önceden yapılması lazım. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji'yle irtibatlı şekilde gerekli önlemleri aldılar. Kar ve buzla mücadele çalışmalarımız 2021-2022 programına göre yapılıyor. 10 bin 916 makina ekipman, 12 bin 645 personel görev yapıyor.

Siz kalkar da belediyenizde insanları dışarı döker, onların yerine İstanbul'u tanımayan, bilmeyen insanları belediyeye boca ederseniz böyle sıkışır kalırsınız. Güzergah analizleri, anlık trafik kameralarla takip ediliyor. Son yağışta yolda kalan araçlara Karayolları, AFAD, Kızılay, valiliklerle koordine edilerek insani ihtiyaçların karşılanması sağlandı. Ben mesela gece 03.00'e kadar işi takip ettim. Karayolları çalışmalarını bizzat koordine ederek izledim. Sağ olsun arkadaşlarımız İstanbul'da işin başında durarak takip etmeleri bizi rahatlattı.

Burada söylemek istemem ama yalan söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığı'ndan, Plan Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunur. İncelemeler yapılarak gereken karar alınır. Ödenme süreçleri bellidir. Şehirlere hizmet etmek gibi dertleri, kabiliyetleri olmayanlar 'engelleniyoruz' diyor. Söyledikleri şey bu. Burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla anlatmak istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine gelen 2019 yılından bu yana iki kat arttırılmıştır. AK Parti, MHP ve diğer partilere mensup belediyelerin gelirlerine yapılan artış aynı orandadır.

İBB 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira merkezi idareden pay alırken, bu rakam 2021'de 25 milyar 376 milyon liraya çıkmıştır. Düşmüş mü, artmış mı? Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 milyar 606 milyon liradan 8 milyar 304 milyon liraya, İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 milyar 274 milyon liraya yükselmiştir. Mesele genel bütçeden alınan rakamların haksız olması değildir. Gayet adil, hakkaniyete ve hukuka uygun bir dağılım söz konusudur. Mesele şehre vakti, enerjisi, kalbiyle sahip olup, olmama meselesidir. Bu inanca ve azme sahipseniz, hiçbir engel sizi projeleri hayata geçirmekten alıkoyamaz.

Kar kış kıyamet olacak Tayyip Erdoğan gidip yatacak? Yok öyle bir şey. Biz karargahımızı kurar, AKOM'dan izlerdik. Cumhurbaşkanı CHP'li belediyeleri engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Yurt içi borçlanma veya kendi gelirleriyle proje yürütmek isteyen belediyeler kararını kendileri verir konunun hükümetle hiçbir ilgisi yoktur. İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. Ne Cumhurbaşkanlığı, ne AK Parti sizin önünüzde engel olamaz. İstanbul'da 2015-2019 arasındaki dönemde belediye meclisine 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP 20'sine hayır oyu gelmiştir. Dosyaların arasında şu anda yapılmakta olan tüm metro projeleri de vardır.

2019-2021 döneminde aynı mecliste CHP yönetimde 50 borçlanma dosyası getirmiş AK Parti Grubu bunun sadece 1'ine hayır oyu kullanmıştır. Ayakları yere basan hiçbir proje finansman sorunu yaşamaz. Siz avam proje ile ortada hazırlık olmadan niyetle çıkarsanız elbette sonuç alamazsınız. Burada mesele parti değil, kanun, usül meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidir. Biz kimseyi engellemiyoruz, onlar kendi beceriksizlikleri, kendi kötü yönetimleri, yanlış tercihleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur. Bunların kendi parti içinde iktidar kavgası vermekten başka maharetleri yoktur.



Bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir gayrettir. Biz Marmaray'ı yaparken önümüze CHP zihniyeti çıktı. Biz 3-4 yıl önce bitirecekken bu CHP zihniyetinden dolayı bu gecikmeyle bitirdik. Şimdi kar, boran, fırtına herşey var. Marmaray'ı ücretsiz yapacağız dedik. Yolcularını ücretsiz taşıdı. Böyle bir zamanda Marmaray'ın önemi ne kadar insanımıza fırsat sağlıyor çok açık net ortada. Aynı şey Avrasya için de geçerli. Eser ve hizmet siyasetinin nerede nasıl yapılacağını bilmek önemli, bu da bizim maharetimiz.

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