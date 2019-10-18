18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;
Suriye'de 2011 yılında ilk hadiseler başlamadan önce çok müspet ilişkilerimiz vardı. Öyle ki Beşar Esed ile ailece görüşecek kadar sıcak ilişkilerimiz vardı. Beşar Esed'e demokratik bir yönetim için tavsiyelerde bulunuyordum. Özellikle Kürt kardeşlerimize karşı politikalarında daha olumlu olmasını söyledim. Esed kendisine verdiğimiz bu önerileri dikkate almadı. Sonuçta Suriye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi evinden olurken 6 milyon kişi de yurt dışına gitmiştir. 4 milyon kişi de ülkemize gelmiştir. Bunun 3.6 milyonu Suriye genelinden, 350 bini de Kobani'den gelen Kürt nüfustur.
DEAŞ'a düzenlediğimiz operasyonun ardından DEAŞ bu topraklarda tutunamadı. ABD'ye önerilerde bulurduk ve ABD bizim yerimize PKK/ YPG ile bu işleri yürüttü. Müttefiklerimize yaptığımız önerilere rağmen bu konuda adım atılmadı. Bunun üzerinden Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik harekat düzenledik. Ardından ise siviller için Astana sürecini başlattık. PKK/YPG'ye karşı yaptığımız uyarıların ardından kendi başımızın çaresine baktık. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na böyle geldi.
BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN 2 TEMEL AMACI
Harekatın birinci amacı terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmak ikincisi ise sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. Bu bölgeye 366 bin Suriyelinin geri dönüşünü sağlamıştık. Bu güvenli bölgeye ise 1-2 milyon Suriyeli'nin burada 5 bin nüfustan oluşan 10 ilçe, 140 köyde yaşamasını amaçladık.
ABD'lilerle bu konuda ilerleme sağlamaya çalıştık ama olmadı. Bunun üzerine 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da harekatı başlattık. Bu harekat anlık olarak gerçekleşmedi. 3-4 yıllık evveliyatı vardı. Harekattan önce ABD Başkanı Trump ile yapacağımız harekatla ilgili konuştuk. Bunun üzerine ABD, askerlerini bölgeden çekeceğini açıkladı ve operasyon başladı.
"TEPKİLER AKIL SINIRLARINI ZORLAYACAK SEVİYEYE GELDİ"
Ancak operasyon başladıktan sonra ilk iki günde Türkiye'nin elde ettiği başarının ardından tepkiler akıl sınırlarını zorlayacak seviyeye geldi. Bugüne kadar 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. 4 askerimiz ve 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Bu süre zarfından 750 terörist de etkisiz hale getirildi. 1081 saldırıda ise 20 vatandaşımız şehit düştü. Bu süreçte sivil kayıplarımıza rağmen bizi arayan olmadı ancak harekatın durdurulması için bizi her yerden aradılar.
Türkiye'ye karşı ısrarla YPG'yi destekleyenler bu harekatın asıl sorumlusudur.
Şayet PKK/YPG konusunda yaptığımız uyarılara kulak asılsaydı biz bu harekatı yapmazdık. Bu harekat nedeniyle DEAŞ'ın yeniden canlanacağı, sivil katliamların yapılacağını ileri sürenler terör örgütünün yandaşlarıdır. Bizim bu harekatı durdurmamızı isteyenlere 'Şayet bunu istiyorsanız terör örgütünü silahlarıyla birlikte bölgeden çıkarın' dedik. Bunun üzerine ABD Başkanı Trump bir heyet gönderdi. Yapılan görüşmelerin ardından Amerika 120 saat yani 5 gün içerisinde bu terör unsurlarını çıkarmaya söz verecek. Bu arada TSK bölgeden ayrılmayacaktır. Bu işlemlerin ardından bölgenin TSK'ya bırakılmasının ardından Barış harekatı sona erecek ve ülkemize karşı yapılan tüm baskılar kalkacaktır.
TRUMP'IN MEKTUBU: VAKTİ, SAATİ GELDİĞİNDE GEREKN YAPILACAK
Bu süreçte Başkan Trump'ın mektubu gündeme geldi. Bizim bunu unutmamız mümkün değil ama bunu önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bununla ilgili gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. Amerika salı akşamına kadar bu sözü tutabilirse bu sorun çözülmüş olabilecektir. Şayet bu söz tutulmazsa Barış Harekatı kaldığı yerden çok daha kararlı biçimde devam edecektir.
"BİR TEK ŞARTIMIZ VAR"
Soçi'de de Rusya Devlet Başkanı ile bu konuyu görüşeceğiz. Bir tek şartımız var Rejim'in bulunduğu her yerde PKK/YPG'nin temizlenmesidir. Maalesef Tel Rıfat'ta, Münbiç'te terör örgütü bölgeden temizlenmemiştir. Dahası PKK'nın temizlendiği bölgelerde Rejim askerlerinin olması bizim için bir rahatsızlık değildir. Bizim orada kalmak gibi bir derdimiz zaten yok. Terör örgütleri Kobani'den çıkartılırsa bizim için bir mesele yok. Yeter ki terör örgütünden buralar temizlensin. Bütün derdimiz terör örgütünün buralardan çıkarılmasıdır. Yeni Anayasa çalışması tamamlandığında bu bölgelerin hepsi huzur içinde Suriye'nin yönetimine geçecektir. Türkiye olarak bizim de amacımız bunu sağlamaktır.
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