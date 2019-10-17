Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmenin ardından Türk-ABD heyetleri arasında yapılan toplantılar sona erdi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamalarından satır başları:

"ATEŞKESE KARAR VERİLMİŞTİR"

Başkan Trump kararlı bir eyleme geçti ve Türk kuvvetlerini müzakereye davet etti. Bugün size gururla şunu bildirmek istiyorum. ABD Başkanı Trump'ın güçlü liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile güçlü ilişkiler sayesinde ateşkese karar verilmiştir. Güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Harekatı durdurulacak ve Barış Pınarı hareketi YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. İdaremiz, Suriye savunma güçleriyle iletişim içerisinde onların yaklaşık 20 millik alandan Türkiye'nin güney sınırlarından çekilmelerini sağlayacaktır. Bunun için Türkiye ile yapılan anlaşma var. Kobani halkına karşı herhangi bir harekat yapılmayacak. Buna ABD ile Türkiye ortak bir şekilde güvenli bölgenin, güvenli geleceğin olması için çalışmaya söz vermişlerdir. Bu sınır bölgede güvenlik sağlanacaktır. Bugünkü anlaşmaya ek olarak Türkiye ve ABD kuzeydoğu Suriye'de DEAŞ'ın faaliyetlerini durdurma konusunda karar vermişlerdir. Bunun içinde tutuklama ve DEAŞ kontrolünde olan bölgelere dair anlaşmalar, hususlar vardır. Ayrıca ABD, Türkiye insan hakları, insan yaşamı ve özellikle de dini ve etnik toplulukların haklarını koruma konusunda ortak karar almıştır. Birkaç dakika sonra Başkan Trump'la görüştüm. Başkanın çok minnettar olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkesi başlatma ve bu çatışmanın, 1 hafta önce başlayan çatışmanın barışma için attığı adım için kendisine minnettar. Ben de kendisine minnettarım. Bu görüşmelerin sonucunda hayatlar kurtarılacak. Bu ekibe olan minnettarlarımı bildirmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Pompeo'ya teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte olmak büyük bir ayrıcalık. Ekip çok büyük katkılara imza attı.

"YPG, 120 SAAT İÇİNDE ÇEKİLECEK"

Milyonlarca ABD vatandaşına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin dört bir yanından vatandaşların seslerini duyduk. Onların vicdanları 1 hafta boyunca olan can kayıplarıyla ıstırap çekti. Onların duası ve ABD'nin gösterdiği güçlü liderlik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bunu sağladı. Türkiye Suriye operasyonunu başlattıktan 1 hafta sonra ABD ile Türkiye birlikte ateşkes kararı almıştır. ABD, YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak. Bu bittikten sonra Türkiye kalıcı bir ateşkesi kabul ediyor. ABD, Türkiye ile birlikte çalışacak. Dışişleri Bakanı sayın Pompeo'ya minnettarlıklarımı ifade etmek istiyorum.

POMPEO: Bu bölgede yapacağımız daha çalışmalar var. Bu gece elde etmiş olduğumuz başarı bazı koşullar getiriyor.

PENCE: ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar önemli sonuçlara yol açacaktır.

PENCE: Anlaşmayı görecekseniz. Bir kısmının içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD'nin artık Türkiye'ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek. Başkan Trump, Türkiye'nin müttefikliği konusunda çok net. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna kesinlikle karşıdır. Başkan Trump'ın sözlerindeki dürüstlük bunu yansıtıyor. Şimdi bu anlaşmanın uygulanması konusunda işbirliği yapacağız. Ekibimiz çalışmalara başladı. YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi konusunda kolaylaştırıcılık rolümüzü uygulayacağız, bu bölgeye barış ve güveni geri getireceğiz.

PENCE: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dini azınlıkların korunması konusunda uzun uzadıya konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı burada yaşayan dini liderlerin kaygılarını da bize iletti. Sınırda yaşanan şiddeti bize iletti. Bu bağlamda dini toplulukların yaşayabilmesi için.

POMPEO: Bu güvenli bölgenin bir parçası olması için elimizden geleni yapacağız. Tüm dünyadaki Hristiyan liderler sizin bahsetmiş olduğunuz şeyi dile getiriyor. Bu ateşkesin ilan edilmesi bu tehdidi ortadan kaldırıyor. Hem Suriye'de hem de Ortadoğu'nun genelinde daha güvenli ortam ortaya çıkaracaktır. Kötü muameleler konusunda soruşturmaların başlatılması konusunda gerekli adımları atacağız.

PENCE: Amerikalıların gurur duyduğu bir husus var. Yüz milyonlarca doların birçok farklı dini azınlığa DEAŞ'ın verdiği zarar konusunda sağlanan yeniden yapılanma desteği.

PENCE: Türkiye ile olan taahhüdümüz içerisinde YPG üyeleriyle birlikte çalışacağımız hususu var. Ve SDG ile birlikte çalışacağız. 120 saat içinde geri çekilme tamamlanacak. Bu 120 saat başladı bile. Aşağı yukarı sınırın 20 mil güneyi. Türkiye bu noktada bir ateşkes uygulayarak bu düzenli geri çekilmenin sağlanmasını etkileyecek. Böylece YPG'nin çekilmesi sağlanacak. Aslında biz konuşurken bu geri çekilme sağlandı. Türkiye sınırı konusunda çok ciddi bir kaygı taşıyor. Bunun yansıra ABD, Türkiye'nin operasyonunu kabul etmiyor. Biz her zaman güvenli bir bölgenin olmasının arkasında duruyorduk. Bunun için gereken şey müzakerelerdi. Suriye'deki Kürt topluluklarıyla çok güçlü ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerin arkasında durmaya devam edeceğiz. S minnettarız. Onların sayesinde DEAŞ zayıfladı. Burada Türkiye sınırı ile bir tampon bölge oluşacak. Öncelikle imzalamış olduğumuz anlaşma şiddete son verecek. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bunu defaetle söyledim. Sayın Trump'ın amacı derhal ateşkese son vermek. Bu gün iki liderin güçlü duruşu sayesinde bunu sağladık. Ayrıca YPG ile birlikte çalışarak bu tampon bölgede güven ve barışın olmasını sağlayacağız. 120 saat içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Sonra kalıcı bir ateşkes olacak. Diplomatik, politik olarak insani yardım sağlayacak herkese el uzatarak faaliyetimizi devam edeceğiz.

PENCE: Ne gibi uzlaşmaların olduğunu görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump, bu hafta başında sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. Ateşkes istedi, şiddete son vermesini istedi. Türkiye aktif bir askeri operasyon başlattı. Bu 5 saatlik süre içerisinde görüşmelerimiz ateşkesin Türkiye'ye nasıl faydalı olabileceğini ayrıca ABD Başkanı Trump'a uygun olacağını konusunda hususlarda anlaştı. YPG, SDG konusunda da onlarla iletişim içindeyiz bugün. Kendilerinden teminat aldık, gideceklerini söylediler. Bu fırsatı ateşkes fırsatını memnuniyetle kabul ediyorlar. Güvenli biçimde alandan çıkacaklar. Şu an bunun başladığı konusunda güvenimiz tam. Ve SDG'nin yanında DEAŞ'a karşı mücadele etmiş olmamızın bütün avantajını kullanıyoruz. Bu sonuç Suriye'deki Kürt nüfusun yararına, Türkiye'nin yararına ve buradaki uzun süreli tampon bölgede, bölgede barış ve huzur sağlayacaktır.

PENCE: ABD Türkiye'nin operasyonunu kesinlikle kabul etmedi, karşı çıktı ve ABD bu yaptırımları hafta başında yürürlüğe koydu. Dün ve bugün Trump, net bir şekilde masum hayatların kaybolmaması için bu yaptırımları dile getirdi. Bugünkü ateşkes kararı Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sayesinde olmuştur. İki lider arasındaki güçlü liderlik sayesinde olmuştur. Arkadaşlar, dostlar fikirlerin bilinmesini sağlar.

Ayrıntılar gelecek...