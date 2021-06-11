Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camisi açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camimiz mahallemize, tüm Müslümanlara hayırlı olsun diliyorum. Güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Bey inşa etti. Bunu Kuran kursuyla birlikte yavrularımızın, komşularımızın emrine amade etti. Bizler de bütün Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu yavrularımız için bu mescitler, bu camiler birer mektep, medrese olacak. Onların da geleceğe yönelik alnı secdede olacak" dedi.
Vatandaşlara kentsel dönüşüme destek vermeleri çağrısı yapan Erdoğan, "Buradaki tüm konutların, yolların, su sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasından belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza yardımcı olun, buradaki kentsel dönüşümü yapıp buralarda yaşama imkanınıza kavuşun biz de bitirelim diyoruz. Hangi söz verildiyse burada da ben veriyorum" dedi.
Bir vatandaşın "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor" sitemini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" ifadelerini kullandı.
NATO Zirvesi: Bildiğiniz gibi bu bir NATO Zirvesi. Bu NATO Zirvesi'nde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yer alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. İngiltere Başbakanı Sayın Johnson ile, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Şansölyesi, Litvanya, Letonya liderleriyle görüşmelerimiz olacak. Böyle bir zincir ikili bir şekilde ortada devam ettireceğiz. NATO ülkeleri olarak sunumlarımız olacak. Orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi sonrası yapacak ve daha sonra da en son görüşmemiz Biden ile olacak.
Görüşmemizin ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Azerbaycan'da önce Fuzuli'ye ineceğiz oradan da İlham Aliyev kardeşim ile Şuşa'da buluşarak iki ülke olarak bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak.
Macron ile görüşme talebi: Macron ile görüşmemizi söylemiş oldum. Onunla da görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerini görüşme imkanımız olacak.
Azerbaycan'daki mayınlı arazi bölgesi: Ermenistan konusu gündeme gelecek. Biz de gündeme getireceğiz. Bu mayın konusunda konuyla ilgisi olanlara 'desteği verin, bu işi çözelim' diyeceğiz.
Münbiç'teki terör örgütü: Münbiç PKK'nin işgali altında değil. Eylemler yapıyor. Öyle bir şey olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Afrin'de, Münbiç'te gözümüz, kulağımız orada.
Kısıtlamalarda değişiklik olacak mı: Aşılarımız geliyor. Turizm noktasında bakanlarımız bağlantılarını, görüşmelerini yapıyorlar. Süratle bir turizm atağı, turist atağı başlayacak.
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