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        Haberler Gündem Politika Yenidoğan çetesini konuştular | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı

        Bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmanın yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu kabul etti. Erdoğan, görüşmede "Yenidoğan çetesi"yle ilgili gelişmeler hakkında bakanlardan detaylı bilgi aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.10.2024 - 18:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:49
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        Yenidoğan çetesini konuştular
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu'nu İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ederek, 112 Acil’deki bazı kişilerle işbirliği yaparak hasta bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk ettirip ölümlerine neden olan ‘yenidoğan çetesi’yle ilgili soruşturmanın ayrıntıları hakkında bilgi aldı.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kabulün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde gerçekleştiğini bildirdi.

        Altun, "Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı." ifadesini kullandı.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #yenidoğan çetesi
        #Son dakika haberler
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