26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan, İstanbul depremine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Tam da hava sahamıza girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık. Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı bu daha da devamı mümkün olan bir durum. Daha sonra artabilir de.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında Afet ve Acil Durum Merkezimiz faaliyete geçmiştir. Başta İstanbul Valimiz olmak üzere, il jandarma komutanımız olarak ilgili mercilerle bugün ve yarın burada devam ettirecekler. Depremle ilgili tüm koordinasyon tüm bakanlık ve kurumlarımızın katılımıyla bu merkezden yönetilecektir.
Bu zamanlarda çok açıklama yapanlar olur, bu açıklamalar kimseyi yanıltmasın. Sosyal medyada densizlik yapanlar var. Köprüyü kullanmayın diyenler var, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı olanlar. Binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. bunlar da yakın takipte.
Ciddi büyüklük sayılabilecek bu depremde yüreğimizi yakan bir haber almadık. AFAD'ın İstanbul genelindeki tüm birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor. Valiliğimizin tespitleriyle bu vatandaşlarımıza gereken müdahale yapıldı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.
İstanbullular başta olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bazı açıklamalar yapılıyor, toplanma alanları gibi. AFAD'ın on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır. Bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın yayınlanmaktadır. Bunun sürekli güncellenmesi söz konusudur.
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