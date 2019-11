Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

MECLİS'TEKİ YASAMA FAALİYETLERİ

"Meclis çalışmalarımız sizlerin üstün gayretiyle son derece verimli bir şekilde devam ediyor. Milletimizin beklentilerine cevap verecek yasama faaliyetlerini uzlaşı temelli bir yaklaşımla yürütüyoruz. Diğer partilerden gelen her türlü müspet katkıyı benimsiyoruz. İlk iş olarak kahraman Mehmetçiklerimizin yurtdışında bulunmalarını bir yıl daha uzatan tezkere büyük bir ittifakla kabul edildi. Ardından reform paketinin ilki için çalışmalara başladık. Ayrıca ithalatçılarımızın ve ihracatçılarımızın mali yüklerini azaltacak düzenlemelere ilişkin görüşmeler tamamlandı. Çok sayıda uluslararası sözleşme genel kurulda görüşüldü. ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde Ermeni soykırım yasasına karşı metin HDP hariç kabul edildi. Balıkçılık kaynaklarımızı koruyan, kaçak avcılığın önüne geçen önemli bir düzenleme yasalaştı. BDDK'daki ödeme alanına ilişkin yetkilerin Merkez Bankası'na devredilmesinin önü açıldı. Türkiye Ödeme ve Para Kuruluşları Birliği kurulmuş oldu. Dijital hizmet vergisiyle kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Teklif, dijital hizmet sunan çok uluslu şirketlerin vergilendirilmelerini sağlıyor. Vergide adalet, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde mükelleflerin uyumunu gözeten sistemler içeriyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

Bütçe görüşmeleri her gün saat 11.00'de başlayacak ve program bitimine kadar sürecek. Her bakanımız ekibiyle tam mesai Meclis'te bulunacak. Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahiptir. Güçler ayrılığının keskinleştirilmesi, milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır. Kanun tekliflerini yasalaştırma sorumluluğu milletvekillerimize aittir. Genel Merkez'de ve Cumhurbaşkanlığı'nda çalışma yapan birimlerimiz olsa da asıl iş milletvekillerimize düşüyor. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması sürecinde milletvekillerimizden çok daha fazla gayret bekliyoruz. Yasama tarafından ne kadar etkin olursak, yürütmede de o kadar etkin oluruz. Ayrıca milletvekili bölgelerinde de gerekli çalışmaları yapmayı sürdürmeliyiz.

MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

Milletvekillerimizden beklentimi tekrar ederek söylüyorum, kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta bölgesine gidecek bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar oradaki vatandaşlarımızın hal hatırlarını soracak. Muhtarlarla görüşmelerini yapacak. Bize ulaştırılmasını gerekenleri bize ulaştıracak, bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri bakan yardımcılarına ulaştırarak bu çalışmaları daha zinde olarak yürüteceğiz. AK Parti milletvekili olmak demek salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil, buraya gelip daha sonra kendi il ve ilçeleriyle koordine etmektir. Genel başkan ve Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olmaya devam edeceğim. Gayretiniz ve fedakarlığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Geçtiğimiz hafta Sayın Trump'ın davetine icabetle ABD'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Dar kapsamlı ve heyetlerimizin katılımıyla verimli toplantılar yaptık. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için de en makul şekilde yürüterek geride bırakmaktır. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeler Türkiye ve ABD2nin ilişkilerinin daha ileri olmasını gerektiriyor. Ufak pürüzlerden ibaret sorunlar vardır. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çalışmaları en iyi bilen de Sayın Trump'tır. Türkiye-ABD ilişkilerinin belirli bir seviye altına düşmemesi için inisiyatif kullanmaktadır. Biz de işbirliği yapabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Yaptığımız görüşmelerde birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerinin ilişkilerimizi esir almadığını tüm dünyaya gösterdik.

S-400 VE F-35 MESAJI

100 milyar dolarlık ticaret hedefi kararlılığımızı teyit ettik. Gümrük vergilerinin düşürülmesinden tercihli ticaret anlaşmasına kadar çok mesafe bulunuyor. Önümüzdeki dönemde gerekli adımları atacağız. S-400 meselesinde görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız vasıtasıyla çözüm yolları aranmasında mutabık kaldık. Sayın Trump'a S-400 alınması noktasına nasıl gelindiğini aktardık. Kendisi de hak veriyor. NATO'nun mani teşkil etmediğini açıkladığı S-400 konusunun başka noktalara matuf olduğunu açıkladı. ABD'den Patriot alma talebimizi de tekrarladık.

F-35 konusunda ülkemize yapılan haksızlığı dile getirdik. Türkiye müşteri değil, ortaktır. Şayet F-35 meselesindeki uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçları için arayışlara girme zorunda kalacağını da ifade ettik. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı kararının haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Ardından teşebbüsler akamete uğratılmıştır. Diğer meselelerde de küçük de olsa ilerlemeler kaydedilmesini umuyoruz.

ABD'deki azil süreci ve bir yıl sonraki seçimlerin Başkan Trump'ı temkinli davranmaya ittiği açıktır. Bu süreçler tamamlandığında ilişkilerimizin gelişeceği açıktır.

DEAŞ'LA MÜCADELE

Suriye meselesi ABD ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi. Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı en etkili mücadele veren ülke olduğunu açıklıyoruz. 4 binin üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirildi. Bağdadi'nin eşi, kız kardeşi ve diğer aile fertleri yakalanmıştır ve elimizde. Çok değerli istihbari bilgiler elde edildi. YPG/PKK Suriye'deki binlerce DEAŞ'lıyı şantaj malzemesi olarak kullanarak serbest bıraktı. Ortak davranıyorlardı ya o DEAŞ'lıları serbest bıraktılar. ABD'li muhataplara anlattık. Bunlara rağmen ABD'deki bir kesimin Suriye'de bölücü terör örgütünü destekleme yönünde davrandığı anlaşılıyor. Barış Pınarı Harekatı bu süreci akamete uğrattı. Kontrol altına aldığımız yerleşim yeri sayısı 600'ü aşarken, 1200'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik.

YPG/PYD İLE MÜCADELE

ABD'nin belirlediğimiz bölgeleri teröristleri arındıramadığı açıktır. Neredeyse her gün saldırı düzenleniyor. Kontrol altındaki sivillere yönelik bombalı eylemler gerçekleştiriliyor. Müsebbibi YGP/PYD terör örgütüdür. Mesele ne Türkiye'1nin yaptıkları veya yapmadıklarıdır. Terör örgütünün eli katiller sürüsü olduğudur. Ne Mazlum Kobanisi. Böyle birisi yok, bu Ferit Abdi. Bu ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çeken bir katildir. Bunu biz defaatle ABD'ye, Rusya'ya anlattık. En sonunda ABD'de Sayın Trump'a ve senatörlere video ile anlattık. Bu onları etkiledi. Dünyanın dört bir yanında öyle bir yere bulaştırıyorlar ki bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar, parlamentodaki HDP gibi. Biz Kürt kardeşlerimize değil, terör örgütü olan PKK'ya karşıyız, YPG'ye karşıyız, PYD'ye karşıyız. Sizin bu ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Bütün bunlarla beraber mesele sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak ülkemizi güneyden kuşatma gayretidir. Biz bu kuşatmayı bozduk. Bunların sıkıntısı burada. Bunlar çılgına döndü. Binlece TIR silah geldi. Bunlar bu operasyonu başarılı bir şekilde yürütemediler.

CHP'YE TERÖR TEPKİSİ

Mehmedimiz sayısı itibariyle, şehitler oldu. Sivil şehitlerimiz oldu. 150 civarında SMO'dan şehitlerimiz oldu. Ana muhalefetin başındaki zat SMO'yu terör örgütü olarak tanımlıyor. SMO orada niye var? SMO orada bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı kendi topraklarını savunan yiğitlerdir, mücahitlerdir. Ama bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. PKK'ya, HDP'ye terörist dediğini duydunuz mu? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya... Benim milletim onlarla beraber yürüyenlere 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Biz ne pahasına olursa olsun bu alçak plana izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunları ABD seyahatinde anlattık. PKK/YPG'nin yönetici kadrosundakilerinin kanlı geçmişini gösterdik. Ortaya koyduğumuz tablonun karşılık bulduğunu müşahade ettik. Terör örgütünün Suriye'deki işinin zorlaştığı gerçektir. Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere terör tehditleri sona erene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.

FETÖ elebaşı için taleplerimizi tekrarladık. Taviz vermeyeceğiz. İhanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız. Teröristler hangi kisveye bürünürlerse bürünsüler bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye'nin rızası ve desteği olmadan hayata geçirilemeyeceğini anlatmaya devam edeceğiz.

TANK PALET FABRİKASI

Milletimizin desteği 17 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızdadır. Önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyoruz. Ülkemizi hedef alanların önceliklerinin en başına milletimizle aramızdaki bağı koparma gayreti budur. Üzüntü verici olan içimizdeki bazı kesimlerin Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmasıdır. Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da ne olursa olsun bazılarının tavrı haline gelmiştir. CHP Genel Başkanı'nın diline doladığı bir husus Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Defalarca ifade ettik. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını açıklıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, işletme hakkının belli bir süre Katar-BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli çalışacağı anlatıldı. 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği bu anlaşmada vardır. CHP Genel Başkanı fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar yalanlarına devam ediyor. Yalanın sonu yok. Yalancının mumu da yatsıya kadar yanıyor. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin bunu anlamasının zor olduğunun farkındayız. MYK toplantısında Sayın Genel Başkana ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak.

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM SORUNLARI

İstihdam artıyor diyoruz bu kişi rahatsız oluyor. Bir şahıs insanların iş bulmasından niye rahatsız olur anlamak mümkün değildir. İş iş diyerek istihdam artmıyor. AK Parti döneminde istihdam 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Bunun geçtiğmiz yıl yaşadığıız ekonomik saldırının ötesinde sebepleri vardır. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle çalışma çağına gelen herkes iş arıyor. 2002 yılına göre 2018'e olan dönemde işgücüne katılma oranında 3,6 puanlık artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6,3 oranını buluyor. İşsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bizim sitihdam oluştamamaız değildir, işgücüne katılım oranının yükselmiş olmasıdır. Bu polemiği yapılacak değil, seferberlik anlayışı ile çalışarak üstesinden gelinecek meseledir.

CHP Genel Başkan'nın bir diğer yalanı 1000 liranın altında emekli maaşı alandır. Buradan tekrar anlatıyorum, Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur. Kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir. Bırakın 1000 lirayı, 60 lira emekli maaşı alan vardı kendi döneminde. Bugünkü Türkiye farklı, kendisi de biliyor. Şark kurnazlığı yaparak ölüm aylıklarını ayrı emekli maaşı gibi anlatıyor. Bunların her işi böyle. Gerçekleri çarpıtarak, gözünün içine bak baka milleti kandırmaya çalışıyor. Hangi taklayı atarlarsa atsınlar milletmiz kendilerini yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor."