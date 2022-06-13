Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini yargı önünde ödeteceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Kadıköy'de dün düzenlenen izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, polisin uyarılarına rağmen yürümek isteyen gruba müdahale edilerek 70 kişinin gözaltına alındığı ve görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruk attığı görüntüleri paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Bölücü örgütünün uzantılarının Kadıköy'de polisimize saldırmaları, terörist başını öven sloganlar atmaları provokasyondan öte kalleşliktir, namusuzluktur. Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Türkiye terörün her türlüsü ile mücadelesini zafere ulaştıracaktır" dedi.