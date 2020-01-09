Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berfin mesajı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti'nin 17 yıllık iktidarındaki en büyük başarısı hem demokrasiyi geliştirmesi, hem kalkınmayı başarmasıdır. Ülkenin kaynakları sadece bir avuç mutlu azınlığın eline verildiğinde yapılan iş adaletsizlik olur. Türkiye'yi büyütürken, istihdam yelpazesini genişletirken tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya gayret ettik. Son 17 yılda 339 milyar liralık sosyal yardımda bulunduk.

Tüm hizmetleri engelli ve yaşlılarımız için erişebilir olarak tasarlamamız gerekiyor. Hayatın her anında ihtiyaç duyulan unsurlar erişilebilir değilse, orada eksiklik var demektir. Belediyelerimiz başta olmak üzere sorumluluk sahibi her kurumun bu gerçeğe uygun şekilde davranması şarttır.

ERİŞİLEBİLİRLİK YILI

Dün İstanbul'da Rusya TürkAkım Projesi'ni bizim üzerimizden doğalgaz Avrupa'ya gelecek. İhtiyacımızın büyük kısmını da tamamlamış olacağız. Yeni yatırımlar erişilebilirliğe uygun yapılmalı. 100 bin konut hedefi belirledik. Bundan dolayı 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı olmasını uygun görüyorum.

Devlet korumasındaki çocuklar için sistemi değiştirdik. Yeni bir sisteme geçtik. Devlet gözetimine verilen çocukları, kendi aile ortamlarında destekledik. 128 binin üzerindeki çocuğun kendi aileleri yanında yetişmesini sağlıyoruz. Koruyucu aile sistemini yaygınlaştırdık. Devlet ana, devlet baba çocuklarımızın her zaman yanındadır.

"EVLİLİK YAŞI İLERLİYOR"

Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşabilmemizin gereklerinden biri aile kurumunu bir arada tutabilmektir. Aile kurumu dağılan bir ülkenin yerle yeksan olması kaçınılmazdır. Batı çöküyor, çünkü aile diye bir kavram kalmadı. Aile kavramı dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Güçlü aileleri kuracağız ki güçlü devlet olalım. Evlilik yaşı ilerliyor, böyle bir şey olur mu? Evlilik dışı ilişki özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonlarda bunların kampanyası yapılıyor, bunlara dikkat edin. Nikah dışı evlilik bizim değerlerimizde yok. Buna tavır koymamız lazım.

BERFİN MESAJI

Kadına şiddet başta olmak üzere sıkıntısını yaşadığımız pek çok sorunun çözümü aile kurumunun güçlendirmesinden geçiyor. Geçenlerde bir alçak, namussuz meşru olmayan bir yaşamla bir kıza asit atıyor yüzüne. Bir göz gidiyor. Mahkemenin verdiği ceza ortalama 13. Ben soruşturuyorum, verilen cevap; 'kanunun en yüksek oranı bu' diyorlar. Bunu da bizim getirdiğimizi söylüyorlar. Ben de diyorum ki, 'Siz niye kanun diyerek bize böyle bir cevap yolunu buluyorsunuz?' Ben kanundan değil, haktan, hukuktan bahsediyorum. Siz burada hakkı, hukuku, adaleti arayacaksınız. Böyle bir olay, kendi kızının başına gelmiş olsa orada nasıl değerlendirir, kanunlara mı bakacaksın? Tüm yargı dünyasına sesleniyorum, bu kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin. Adaletin tecellisini hakta, hukukta arayın. Hukuk eşittir kanun değildir.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in, asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

AİLE KURUMUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Türkiye'de kadın cinayeti sayısı Avrupa'nın yarısı, dünyanın üçte biri kadardır. Kadına fiziken veya ruhen şiddet uygulayanın hayatına kast edenin karşısına ilk önce biz çıkarız. Anne olan, eş olan, kız evlat olan hepsinden önemlisi insan olan kadına yönelik ayrımcı davranışa eyvallah etmeyiz. Aile kurumunun içinin boşaltılmasına izin vermeyeceğiz. Seferberlik ruhuyla aileye sahip çıkacak bir anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ

Askerlerimizi çölle göndermekten bahsedenlerin kendi zihinleri çölleşmiştir. Yine milletimizle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarıyla büyük bir mücadele veriyoruz. Bu kutlu mücadeleyi de zaferle taçlandıracağız. Geride bıraktığımız her engel bizi daha güçlü hale getirdi. Zafere kadar bize durmak, duraksamak, geri adım atmak asla yoktur. Nerede olmamız gerekiyorsa orada olacağız, kiminle karşı karşıya gelmemiz gerekiyorsa asla çekinmeyeceğiz."