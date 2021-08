Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Şubat 2020'de gerçekleştirilen konsey toplantısında ilişkilerimiz tekrar ele alındı. Salgına rağmen, ülkemizde düzenleyeceğimiz bir sonraki toplantı için hazırlık yapıyoruz. Pakistan ile ortak gündemimizi geliştirmenin çabası içindeyiz.

Savunma sanayindeki ortaklığımızı daha da ilerletme konusunda mutabıkız. Pakistan ile güçlü siyasi ilişkilerimiz ve savunma sanayisindeki ilişkilerimizin ticarete de yansımasını istiyoruz. Bir yol haritasında Şubat 2020'de imzaladık. Kurumlarımız bu eylem planının hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ediyor.

Salgına rağmen ikili ticaret hacmimizde düşüş yaşamamız da bir kazanımdır. Bu rakamı yükselteceğiz. Pakistan güney Asya'da barışın tesisi için kritik rol üstlenmektedir. Sorunlara bulunacak çözümler ancak Pakistan'ın desteğiyle hayata geçirilebilir.

AFGANİSTAN MESAJI

Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Yeni bir göç dalgasını tetiklemesini ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın istikrara kavuşması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Pakistan ile işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Elimizdeki tüm imkanları seferber etmekte kararlıyız.

DENİZ KARAKOLU

Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı için üretilmesi planlanan 10 adet açık deniz hareket ve karakol gemisinin ilk sac kesimini yapıyoruz. Üzerinde bir helikopter ve İHA'nın yer alacağı bu gemimiz 21 gün boyunca denizde kesintisiz görev icra edebilecek. Türkiye kara ve hava unsurlarının yanı sıra denizde de hem üretim hem operasyon gücünü artırmaktadır.

SAVUNMA SANAYİ

1974'e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum, son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır. 19 yıl boyunca savunma sanayimizin her projesiyle, her yatırımıyla bizzat ilgilendik. Terörle mücadeleden sınırötesi harekatlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık ve gizli ambargoları biliyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı, hedeflerimizden uzaklaştıramadı. Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere çektik.

Yürütmekte olduğumuz projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayinde dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla bölüşmekten memnuiyet duyan bir ülkedir.

Milgem korveti gibi elde edeceğimiz imkan ve kabiliyet, Pakistanlı dostlarımızın da emrinde olacaktır. Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmalarında kaza kırımda hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum. Sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi daha büyük felaket ve acılardan korusun.