Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Buradan sizlerin vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Sağlam devlet, saygın gelecek şiarıyla bu topraklara kazandırdığımız muazzam eserlerin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu eserlerin her bir tuğlasında işçilerimizin altın teri, her tasarımında mimarlarımızın vizyonu her detayında ise mühendislerimizin yeteneği var. Her bir detayında bu toprakların özgürlük ve mücadele ruhu var. TOKİ'mizin onlarca yıllık tecrübesiyle Kıbrıs Türk'ünün iradesi birleşti ortaya böyle muhteşem bir eser çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin gücüne yakışır bu yerleşkenin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu topraklar şanlı mazimizin, mücadele ruhumuzun ve köklü mirasımızın çok büyük bir nişanesidir. Şunu burada bir kez daha açık açık söylemek istiyorum 500 yılı aşkın süredir kök saldığı adada dilini, dinini, kültürünü, kahramanca muhafaza eden Kıbrıs Türk halkı geleceğe güven ve umutla bakmayı herkesten çok hak etmektedir. Anck bu davada önümüze taş koymak isteyenler olduğunu biliyoruz. Ellerinden gelse Türkü adadan hatta Anadolu'dan dahi kovacak kadar gözlerini kin ve nefret bürüyenlerin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunlar hiçbir zaman durmadılar. Kıbrıs Türkü kardeşlerimize eski acıları tekrar yaşatma heveslerinden asla vazgeçmeyecekler.

Yeni bir müzakere süreci olacaksa egemen iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesi çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyoruz. KKTC'nin gelişen ekonomisini, güçlenen altyapısını, uluslararası camiada yükselen görünürlüğünü kıskananlar ellerinden geleni yapıyorlar. Yatırımcılara gözdağı vermekten tüm tuşlara birden basıyorlar. Kirli bir oyun oynuyorlar. Biz bu oyunu ülkemizde özellikle kritik kavşaklarda gördük. Mezhep ve köken üzerinden insanlarımızı kutuplaştırmaya özellikle de siyasette gerilim tırmandırmaya çalıştılar. Benzer bir senaryonun burada da sahnelenmek istendiği açıktır. Kıbrıs Türkü kardeşlerim ferasetleriyle oynanmak istenen kirli oyunun gayet farkındadır. Hiçbirimiz bu tuzağa düşmeyeceğiz." CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ERSİN TATAR AÇILIŞI YAPTI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz.

Sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. KKTC'nin gurur kaynaklarından biridir. Yerleşkemiz Cumhurbaşkanlığı Binası'na, Meclis'e, yüksek mahkemeye ve millet bahçesine ev sahipliği yapacak. REKLAM Cumhurbaşkanlığı Binası ile Meclis'in açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Daha sonra millet bahçesi, millet camisi ve yüksek mahkemeyi hizmete alacağız. KKTC'nin itibarına yaraşır bir eseri Lefkoşe'ye kazandırmış olacağız. Burası Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma tezahürüdür. Türkiye ve KKTC'nin kader ortaklığının göstergesidir. Yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara nefret tohumları ekmek isteyenler başarılı olmayacaktır. Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağınızı bilmenizi istiyorum. Türk dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü sürdüreceğiz"

TATAR: BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SİMGESİ KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyetini KKTC’nin yeni yerleşkesinde görmekten mutluluk duyuyorum” diyerek karşıladı. Türkiye'ye yaptıkları katkıdan dolayı yürekten teşekkür eden Tatar, “Bağımsızlığımızın simgesi asırlar boyu burada duracaktır” dedi. Tatar, “Bize layık bu bina Türkiye Cumhuriyeti’nin armağanıdır” diyerek, yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir simgesi haline geldiğini vurguladı. CUMHURİYET MECLİS BİNASI 20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi. YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor.

5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, bin kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, bin 675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.