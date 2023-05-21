Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'ndaki konuşmasında, deprem bölgesindeki ilk ziyaretine tekrar gençlerle başlamak istediğini belirtti.

"Sizlerden aldığımız enerjiyle destekle Adıyaman'ıyla Kahramanmaraş'ıyla Hatay'ıyla Gaziantep'iyle Malatya'sıyla Sivas'ıyla deprem bölgesi şehirlerimizi yeniden gezeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden itibaren bölgede olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Tabii biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mani olmaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakanlarla kurumlarla belediyelerle sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülerle ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, gençlerin bu süreçte gösterdiği samimi gayretin, sergilediği özverili çalışmaların yakın şahidi olduklarını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Halbuki biz, siyasi hayatımız boyunca hem gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz. Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz.

'TEKNOFEST gençliği' dedik. Sadece son etkinlikteki yarışmalara 1 milyon gencimizin iştirak ettiği haberiyle sevindik. 'Türkiye Yüzyılı gençliği' dedik. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık. 'Özgüven sahibi gençlik' dedik. Spordan bilime her alanda dünyanın dört bir yanında onların başarılarıyla gururlandık. Bugün de burada 1500 gencimizle birlikteyiz."

Adıyaman'da kütüphanesiyle, atölyeleriyle, spor alanlarıyla, derslikleriyle, Özbek çadırlarıyla adeta bir hayat okulu kurulduğunu belirten Erdoğan, kültür, eğitim ve destek kampının çocukların ve gençlerin hem eğitimlerine destek verdiğini hem de onları hayata hazırladığını kaydetti.

Gençlerin gözlerindeki ışıltının kendilerine daha çok çalışma, büyük mücadelelere girme azmi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ADIM ADIM BERABERCE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ"

Mesleki eğitimde adeta sessiz bir devrim gerçekleştirildiğini, bir dönem kasıtlı şekilde örselenen, itibarı sarsılan, cazibesi ortadan kaldırılan mesleki eğitimin yeniden hak ettiği yere getirildiğini belirten Erdoğan, kamptaki etkinliklerin bile gençlerin çağın ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek için ne kadar iştahlı olduğunu göstermeye yeterli olduğunu söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde gençlerimizin önündeki alternatifli eğitim imkanlarını sadece genişletmekle kalmayacak aynı zamanda dünya ile rekabet edecek şekilde kaliteyi de yükseltmeye odaklanacağız. Geçmişte yetişmiş insanlarını dışarıya kaptıran Türkiye'den, artık hem kendi evlatları hem de dışarıdan yetişmiş bireyler için cazip bir ülke haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım beraberce şekillendireceğiz. Gençler unutmayın, hep söylüyorum. Biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanı olarak vazifem sizlere hayallerinizi, en kolay şekilde hayata geçirebileceğiniz bir Türkiye bırakmaktır."

"MECLİS'TE ARTIK SİZLERİN YAŞLARINDA TEMSİLCİLERİNİZ VAR"

Gençliklerini ülkenin zor zamanlarında yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, kendilerinden önceki neslin ise çok daha zor şartlarda mücadele verdiğini aktardı.

Bir önceki neslin de Milli Mücadele nesli olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatan topraklarını hangi şartlarda düşmandan kurtardığımızı, son devletimiz cumhuriyetimizi nasıl kurduğumuzu unutmamalıyız. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca da neler yaşadığımızı hatırımızdan asla çıkarmamalıyız. Bunun için tarihine, ecdadına, değerlerine, kültürüne bağlı bir gençliğin öneminin altını her fırsatta çiziyoruz. Nereden geldiğimizi bilmezsek nerede durduğumuzu da nereye gittiğimizi de bilemeyiz. Çok değil, çeyrek asır öncesinin Türkiye'siyle bugünkü Türkiye'nin arasında adeta çağ farkı olduğunu bilmezsek niçin 'Türkiye Yüzyılı' dediğimizi kavrayamayız.

Bugün sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye depremzedelere etmedik hakareti bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. Gençlerimizden isteğim, elinizin altındaki sınırsız bilgi kaynaklarını doğru ve güvenilir referanslara dayalı olarak tüm bu söylediklerimi teyit etmek için kullanın. Bunu yaptığınızda göreceksiniz ki söylediklerimizin eksiği var, fazlası yok."

Bazılarının siyaseti sadece kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için yaptığını, bunu başaramayınca da her türlü çirkefliği sergiliyor olabildiğini dile getiren Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. En büyük eserimizin de işte bugün burada olduğu gibi sizlerin hayatın her alanında gelişiminize fırsat sağlamak olduğuna inanıyorum. Mecliste artık sizlerin yaşlarında temsilcileriniz var. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin arasından çıkacak temsilcileri de parlamentoda göreceğiz. Tek başına bu bile bizim gençlerimize ne kadar güvendiğimizin, inandığımızın işaretidir." diye konuştu.

Bir gencin, "14 Mayıs seçimlerinden sonra millet devletine olan teveccühünü bu büyük afete rağmen gösterdi. Bu sonucu hazmedemeyen bazı kesimler bizleri rencide eden cümleler kullandı. Biz bunların yargı karşısında ceza almasını sizden rica ediyoruz." talebi üzerine Erdoğan, bu durumun aynı şekilde kendilerini de rencide ettiğini söyledi.

Milletin bu kişilere 14 Mayıs'ta gereken dersi ilk etapta verdiğini belirten Erdoğan, "Bitmedi, inşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım. Zira 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Maalesef bunlar ama televizyon kanallarıyla ama farklı mecralarda yazılı, görsel hep depremzedelerimize 11 vilayette hakaretler yağdırdılar. Bunlar onların yanında kalmayacak. Takipçisiyiz, inşallah gereken dersi de alacaklar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin "Gençlerin yönetime katılımı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda bildiğiniz gibi 30 yaş seçme ve seçilme yaşıydı. Bunu önce 25'e sonra da 18'e düşürmek bize nasip oldu. Bu nedir? Biz gençliğe güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Çünkü biz Fatih Sultan Mehmet'in, 18 yaşında bir çağı kapatıp bir çağı açan ecdadın torunlarıyız. Ne dediler? 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız?' dediler. Biz de dedik ki 'Gençliğine güvenmeyenden hiçbir şey olmaz.' Cumhur İttifakı olarak da buna yüklendik ve hamdolsun parlamentoda şu anda çok gençlerimiz var. Şu anda 24, 25, 28 bu yaşta gençlerimiz var. Biz size inanıyoruz. Şimdiden önümüzdeki seçimlere hazırlanın, parlamentoda sizleri de oralarda görelim. Devletin kademelerinde sizleri görelim. Sadece öğretmen değil mühendis, doktor, yazılımcı aklınıza ne gelirse. Çünkü biz gençliğimize inanıyoruz, gençliğimize güveniyoruz. Gençliğine güvenmeyenden geleceğini teminat altına almak gibi bir şey olmaz. Ama şimdi ilk etap, 28 Mayıs'ta bu depremzedelerimize hakaret eden ahlaksızlara ilk cevabı vermek olsun inşallah."

"SİZLERE ÜLKEMİZİ BIRAKACAK, YOLUMUZA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Programda bir genç Erdoğan'a, "Türkiye Yüzyılı'nda gençlere yönelik altyapının geliştirilmesine yönelik hedefleriniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Bu konuya ilişkin şu anda attıkları adımlarda, gençleri gerek üniversitelerde ardından da süratle Türkiye'nin geleceğinde görev üstlenecek kabiliyette yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunu yapacağız ki bizler de Türkiye Yüzyılı'nı siz gençlerimize özgüven içerisinde teslim edelim. Bizim buralara tabii kazık çakacak halimiz yok. Biz de size güvenle bakacak, ondan sonra artık 'Türkiye emin ellerdedir' diyeceğiz. Sizlere ülkemizi bırakacak, yolumuza da devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, bir gencin TEKNOFEST'in seneye Adıyaman'da yapılması talebi üzerine, "TEKNOFEST yönetimiyle görüşelim, bakalım şu anda onların yol haritası nedir. Eğer onların yol haritası müsaitse inşallah Adıyaman'da böyle bir organizasyonu onlarla planlayalım." dedi.

Deprem bölgesindeki gençlere yönelik çalışmalardan çok memnun olduğunu belirten bir genç Erdoğan'a "Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın Adıyaman gençlerinden beklentiniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Adıyaman gençlerinden beklentilerinin birinci derecede Fen Lisesi'nde okuyup, orayı başarıyla bitirmeleri ve üniversite imtihanlarında da başarılı olmaları olduğunu anlatan Erdoğan, "İnşallah üniversiteye girdikten sonra da 'Ben ülkemin yönetiminde, her kademede görev almaya hazırım' deyin. Biz sizden öncelikle bunu bekliyoruz ve bunu başaracağınıza da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Buna hazırsınız değil mi?" sorusuna gençler "Evet" karşılığını verdi.

BAHÇELİ VE ERBAKAN DA GENÇLERİ SELAMLADI

Program kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da gençlere hitap etti.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir döneminde gençlerle beraber olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, özellikle de gençlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık yaşadığını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Erbakan, "Hem deprem bölgesindeki kardeşlerimizin hem de bütün milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle felaketlerle bizleri sınamasın. Burada yaraların hızla sarıldığını görmekten dolayı da büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Bu noktada emeği geçen devletimizin yetkililerine başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve bütün milletimizin hayırseverlerine de en içten teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.