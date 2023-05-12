Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultangazi Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: "Siyasetin bu kadar çirkinleştirilmesini kabul edemeyiz. Ülkemizde daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Meral hanımı masadan kalktıktan 3 gün sora oraya tıpış tıpış döndüren güç de, Muharrem beyi seçime 3 gün kala yarıştan çektiren de aynı güçtür. Kemal Kılıçdaroğlu partisini yenilgiden yenilgiye götüren bir maşadır. Bu adama SSK teslim edilir mi? Bay bay Kemal'in SSK'nın başında olduğu dönemde SSK Okmeydanı hastanesine pislikten girilmiyordu.

Bay bay Kemal biz seni görünce çöp, çamur ve çukuru hatırlıyoruz. Peki bu kardeşiniz İstanbul'un belediye başkanı olduğunda çöpten, çamurdan, çukurdan kurtulduk mu? İstanbul'u eski haline yine biz getiririz.

"BAY BAY KEMAL TAMAMEN TERÖRİSTLERİN DESTEĞİYLE YOL YÜRÜYOR"

Kardeşlerim bunun bir Selo'su var. Bu teröristlerle birlikte yürüyor. Kimlerle haydi diyor, Kandil'in teröristleriyle haydi diyor. Benim kardeşlerim Kandil'in teröristleriyle birlikte yürür mü? Selo'nun kendisi Kürt değildir Zaza'dır. Ne yaptı? 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi ben onu kurtarırım diyor. Erdoğan görevinin başında olursa avucunu yalarsın.

14 Mayıs Kemal'in, bay bay Kemal olacağı gündür. Onu karşımıza çıkaranların amacı ayan beyan ortada değil mi? Bay bay Kemal, teröristlerin desteğiyle yol yürüyor. Benim milletim 21 yıldır nice senaryoları yırtıp attığı gibi bu senaryoyu da yırtıp parçalamaz mı?

Bunların gözleri öyle bir dönmüş durumdaki, kendileri gibi düşünmeyen, yaşamayanları aynı çuvalın içine koyup üzerinden geçmeye hazırlar. Daha önce Gezi'de ne yapılmışsa aynısı sergileniyor. Biz onları ortaya sürenlerle yarışıyoruz. Bütün dergiler kapaklarına 'Erdoğan gitmeli' diyor. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da çıkan dergiler böyle diyor. Bunun kararını siz değil ey Batı, benim milletim verir.

"MİLLETİMİZ TERCİHİNİ TÜRKİYE YÜZYILI'NDAN YANA KULLANACAK"

Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyor dedi. Ben de seçimleri ABD yönlendiriyor, İngiltere yönlendiriyor desem ne diyeceksin? Ben 20 yıldır bunlarla aynı masaya oturuyorum ruhlarını bilirim. Sen bunlarla kaç defa bir arada oturdun. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Kandil'deki terör baronlarının açıklamalarını, FETÖ kasetlerinin kimin önünü açtığını bunu görür.

CHP, İYİ Parti, bunların yanında yavruları var bunlar LGBT'ci mi? Onlar AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur ittifakının yanına yaklaşamazlar. Bay bay Kemal, LGBT ile dans etmeye devam etsin. Aynı şekilde HDP onlarla dans etmeye devam etsin. Bizim için aile değerleri kutsaldır. Milletimiz pazar günü tercihini Türkiye'nin yüzyılından yana kullanacak. Bunun için çok çalışmaya var mıyız? Pazar günü sandıklara iyi sahip çıkmak zorundayız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"SULTANGAZİ'DE SU YOKTU, ÇÖP DAĞLARINDAN BİZ KURTARDIK"

Artık Türkiye'nin potansiyelini asıl hedeflerimiz için kullanacağımız yere geldik. Togg da bunlardan biri. Şimdi bulduğumuz doğalgaz ve petrol kaynakları insanların refahı için kolaylık sağlamıyor mu?

İstanbul'un belediye başkanı 4 yıldır İstanbul'a ne yaptı. CHP demek çöp, çukur ve çamur demek. Sultangazi'de su yoktu, çöp dağlarından çukurlardan biz kurtardık. Şimdi üniversitesi olmayan ilimiz yok. Kim yaptı bunları bunları biz yaptık. Her ilde dev şehir hastaneleri böyle şeyler yoktu. Bölünmüş yol 6 bin kilometreydi şimdi 28 bin kilometreyi aştı. Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni kim yaptı biz yaptık. Gelin 14 Mayıs'ta yüzde 50'yi geçerek ilk turda bu işi tamamlayalım."