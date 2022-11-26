Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan barınağındaki görüntülere sert tepki

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında bir köpeğin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. Erdoğan "Asla rıza gösteremeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan sınır ötesi operasyonlarla Türkiye sınırlarının güvenli hale getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, Pençe-Kilit harekatında 3 askerin şehit olması hakkında başsağlığı mesajını paylaşırken, "Bu harekatlarla adım adım ülkemizi sınırları ötesinden başlayarak her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin" dedi.

KONYA'DA KÖPEĞİN ÖLDÜRÜLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki hayvan barınağındaki işkence olayıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ülkemizin en modern tesisi olan hayvan barınağında iki vicdansızınız sebep olduğu görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Adli ve idari takibat başlatılan sorumlular tutuklanmış. Bir daha yaşanmaması için tedbirler alınmıştır. Hayvanlar da bize Allah'ın bir emanetidir. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla eziyet etmeyeceğiz, kötü davranmayacağız. Asla rıza gösteremeyiz. Bu konunun da yakın takipçisi olacağımızdan kimse şüphe etmesin."