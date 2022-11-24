Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle; "Vatanımızın dört bir köşesinden gelen siz öğretmenlerimizle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlere hayırlı olmasını diliyorum.

ARZU VE AYŞEGÜL ÖĞRETMEN MESAJI

Teröre şehit verdiğimiz İstiklal Caddesi'nde Arzu Özsoy ve Karkamış'ta Ayşegül Alkan öğretmenlerimiz için de başsağlığı diliyorum.

Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz

Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.

"BİZİM VARLIK SEBEBİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZDİR"

Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğretmenlerimizle bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak öğretmenlerimizin sayesinde oldu.

Silahlı Kuvvetleri, Irak´ın ve Suriye´nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatları saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda Parlamentomuzda bundan rahatsız olan ne idüğü belirsiz birileri var.

Bundan rahatsızlar, neden rahatsızlar Milli İstihbarat, Silahlı Kuvvetler, polis teşkilatı neden kalkıp da bu insanlarla uğraşıyorlarmış . Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Bunu bugün söylemiyoruz, Gabar´da da olacağız, Cudi´de de olacağız, Tendürek´te de olacağız.

"EVLATLARIMIZI TERÖR TEHDİDİ OLMADAN YAŞATMAYA KARARLIYIZ"

Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı terör tehdidi olmadan yaşatmaya kararlıyız.

Öğretmenler bilgisi ile beraber, tecrübesi ile beraber bizlere örnek oluyor. Öğretmen olmak bir cana dokunmaktır.

Öğretmenlerimiz eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşı olmakla birlikte karakterlerimizin de mimarıdır. Son 20 yıldır öğretmelerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için pek çok adım attık.

"EĞİTİMİ DAİMA İLK SIRAYA YERLEŞTİRDİK"

Her seviyede çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Derslik sayısını 2'ye katlayıp kalabalık sınıf sorununu çözdük. 120 kişilik sınıflarımız vardı. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin diye düzenlemeler yaptık.

Eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe şartları ve imkanları çoğaldıkça öğretmenlere yansıtmayı görev bildik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütçede aslan payını eğitime ayırdık.

Biz günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye, geleceğe yön vermeye odaklandık. Eğitime ilişkin her reformu uzun istişareler neticesinde tasarladık ve uyguladık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ortaya çıkardık.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI AÇIKLAMASI

Öte yandan uzman öğretmenlik sınavında 422 bin 368 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla birlikte 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı.

Başöğretmenlik sınavında da 66 bin 422 öğretmenimiz başarılı oldu. Muaf tutulanlarla 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı."