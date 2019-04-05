Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları yanıtladı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Olayın seçim süreci bitmiştir. Şimdi mahkeme süreci var. Bu mahkeme sürecinde de üç basamak var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları ve YSK var. YSK mahkeme sürecinin adeta patronudur. Nihai karar oradan çıkacaktır. Sağolsun ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Ben damdan düşerek geldim. İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zaman ben İstanbul'da milletvekili seçilmiştim. O zaman benim milletvekilliğim alındı. Oranın verdiği karar nihai bir karardır. Daha sonra İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. İlçe seçim kurullarında yapılanlar yapılıyor. Partiler de itiraz süresini çalıştırıyor. İl seçim kurullarına da yapılıyor müracaat.



Her partinin de skalalarını çalıştırma süreci var. İlde de alınan neticeler bizim çalışmalarımızla örtüşmüyorsa nihai merci YSK'dır. Sonra da YSK hakkımız var. Bu bir hak gaspı değildir. Şu anda da İstanbul'da, Ankara'da, Yalova'da yapılan da budur. Şimdi benim elimde şu var; muhalefet bir şeyler söylüyor. Biz Türkiye genelinde büyükşehirlerde 30'un 15'ini biz aldık. Bunun yanında MHP 1 tanesini aldı, Cumhur İttifakı ise geri kalan 14 taneyi de onlar almış oldu. Bir diğerine bakarsak, Cumhur İttifakı olarak aldığımız oy yüzde 53,3'tür.



Karşımızdaki 4'lü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Aramızda böyle bir fark var.



ABD VE AVRUPA'YA: HADDİNİZİ BİLİN



Türkiye'ye hiç, içişlerine karışma gayreti içinde olan ABD ve Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Haddinizi bilin. Siz bu itirazları yaptınız. ABD'de örnekleri var. Herkes haddini bilecek. Yüzde 83'e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi dünyaya verilmiştir.

Biz 51 ilin 24'ünü almışız, 10'un MHP almış. Burada da Cumhur İttifakı fark atıyor. 911 ilçenin 511'ini biz almışız, 135'ini MHP almış, toplamda ilçe belediyelerinin yüzde 70'ini almıştır.



"MİLLET CUMHUR İTTİFAKI'NA GÖNLÜNÜ VERMİŞTİR"

Bunların bir ders alması lazım. Beldelerde 386 belde var. Bunların 202'sini biz aldık. MHP 89 aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Diğerleri nal topluyor. Millet Cumhur İttifakı'na gönlünü vermiştir. 754 belediyeyi AK Parti olarak aldık.



"İSTANBUL'UN 39 BELEDİYESİNDEN 25'İNİ CUMHUR İTTİFAKI ALDI"

İstanbul'un 39 belediyesi var. Bunun 25'ini Cumhur İttifakı aldı. 1'i MHP'nin 24'ü AK Parti. Burada bir ders var. Belediye Meclisine gelelim. Şu haliyle bile şu anda kahir ekseriyeti Cumhur İttifakı'na aittir. 40-50 tane diğerlerinde. Ankara'da durum daha farklı. 107 bize ait var, 39 4'lü mekanizmaya ait. Bu gerçeği görmeden değerlendirme yapıyorlar. Sen çalışmanı yaparken alınacak kararlar, bunlar nereden geçecek? Komisyonlarda sen istediğin gibi kurabilirim diyebilir misin? Böyle bir hakkın yok. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Bazı kariyer sahipleri ahkam kesiyor. Kitapta yazıldığı gibi değil.



İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİ: Bütün bunları yönetirken bir şeye dikkat edeceğim. Şu anda bir Anıtkabir olayı yaşandı. İstanbul'dan beyefendi çıkıyor, gidiyor. Sen mazbatanı aldın mı, almadın. Anıtkabir'in protokol işlemi nedir haberi yok. Orada kılavuzluk yapanlar da yanlış yaptı. Deftere nasıl yazacağını da bilmiyor. Belediye başkanı mazbatanı alırsın o başka. Ama şu anda yaptığı işlem protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır. Bizler hiçbir zaman oradaki usule aykırı hareket etmedik. Usul, erkan öğrenemeden, yanlış yola düştüler. Mazbatasını almadan, altına böyle bir isim işledi. MSB de defteri çekti aldı.

Bu seçimlerin nihai kararını YSK verecektir. YSK nihai kararı verdikten sonra iş bitmiştir.



RUSYA ZİYARETİ VE S-400 KONUSU: Bizim Rusya ziyaretimizin bu defaki olanı, üst düzey stratejik konsey toplatımızın Rusya ayağıdır. Burada S-400 önemli bir yer tutuyor. ABD'nin söylemleri çok yanlış. Biz S-400'le ilgili süreci bitirdik. Ödemelerimiz devam ediyor. ABD'ye teklifimiz vardı. Ama ABD bize uygun şartlarda Patriotlarda tanımadı. Biz de şu anda oraya sıcak bakmıyoruz. Temmuz ayında da S-400 teslimatı başlayacak.

F-35 konusunda önüne gelen bir şey söylüyor. 3'üncüyü de teslim ettiler, 4'ncü de gelecek. Bizim pilotlarımız bir general öncülüğünde çalışmaları yürütüyorlar.





NATO Genel Sekreterinin yaptığı konuşma da manidardır. Yaptırım doğru değildir. Şimdi de Stoltenberg'in süresi 2022'ye kadar uzatıldı. İkili ticaret hacimimizi görüşeceğiz. Doğalgaz noktasında Rusya ile olan ilişkimiz çok güçlü. Bunlarla birlikte aramızdaki kültürel, sanat noktasındaki ilişkileri de görüşmek suretiyle, arkadaşlarımızla bir brifingle bunları görüşeceğiz.

Çok akıllıca, çok planlı bir taşıma sürüyor. Bugüne kadar olmamış bir taşıma işlemi var. Buradaki taşıması yapılan bütün elektrik, elektronik aletler çok hassas. Bunların taşınması söz konusu. Bu işin takibini arkadaşlar yapıyor. Önümüzdeki hafta her şey rayına oturacak. Dünyanın en büyük havalimanı uygulamada adımlarını atacağız.