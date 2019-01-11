Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanların yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimleri bizim için belediyecilik hizmetinde bir zirve olacaktır. Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti, borcu yoktur. Milletimizin her bir ferdini AK Parti'ye oy vermeye, biz halkımızı ikna edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Aday belirleme sürecinde yaşananlar geçmişte kalmıştır. Dava adamlığı bunu gerektirir. Eğer benim istediğim olursa 'eyvallah', olmazsa 'yallah' derseniz kusura bakmayın bu AK Partili değildir. Artık enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakatte arananlar bellidir.

Demokratik hukuk devleti ilkesinin en güçlü şekilde işlediği alanlardan birisi de seçimlerimizdir. Seçimlerle ilgili kurumlarımız yargı teminatıyla işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla tehdit edenleri, oturma eylemi yapacağız diyenleri unutmadık. Hala oturuyorsunuz, esamisi okunmuyor.

SEÇMEN SAYISI

AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 binini seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. Bir başka ifadeyle partimizin üyesi olan, yüzde 1'lik seçmen kaybımız var. 24 Haziran'da seçmen listesinde olduğu halde şimdi olmayan sayısı 924 bine yakındır. 24 Haziran seçimlerine göre, ilçe değiştiren 1,5 milyona yakın seçmenin bulunuyor olmasıdır. Bunların 222 binden fazlası da bizim üyemizdir. Yakın markaja alacağız. Mernis'te adres kaydı olmayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor.

Bu yıl ilk defa oy kullanacak 1 milyon seçmenin varlığı da çok önemli. Üyelerimizden başlayarak seçmen kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip etmesini istiyorum. Bu rakamların hepsi önemlidir, seçimlerde ortaya koyacağımız fark için önemlidir.

"31 MART ZİRVE OLACAK"

31 Mart seçimleri bizim için belediyecilik hizmetinde bir zirve olacaktır. Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti, borcu yoktur. Milletimizin her bir ferdini AK Parti'ye oy vermeye, biz halkımızı ikna edeceğiz. Kendini milletin üzerinde gören teşkilat yöneticisi, milletvekili veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz. AK Parti milletimize hakim olmak değil, hadim olmak üzere yola çıkmış partidir. Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil, kendini millete sevdirme sanatıdır.

Hayatını davasına adamış abide isimler biliyoruz. Bunların büyük bir kısmı ahirete intikal etmiş kardeşlerimiz. Onların bu gayretlerinin semeresi olarak buralardayız. Temas ettiği herkese samimiyetle davasını anlatan gönül erleri var bizim. Bugünlere o samimi ve akıllı mücadeleyle geldik. Siyasetin teknik araçları farklılaşmış olabilir. Bayrak asmak için direklere çıkmaya gerek de olmaya bilir. Hala her şey insanla başlıyor ve insanda bitiyor.

İnsanlara değerli olduklarını hissettirmenin yolu, onlarla doğrudan iletişime geçmenizdir. 'Çalmadık kapı, almadık gönül bırakmayacağız' diyoruz. Bunlar sanat ortamda olacak şeyler değil. İnsanın eliyle, gözü, kulağı, dili sanal ortamda gerçekleşmez. İnsanoğlunun o gülücüğü, o bakış, ifade tarzındaki o kullandığı kelime tüm gönülleri buraya çeker. Sanal malzemelerle olmaz, onun için de çok geniş kapsamlı çalışmayı yürütmeliyiz.

Hiçbir partide bizim gibi bir üye yok. Yoğun bir şekilde çalışmamız lazım. Sandık esaslı bir çalışma. AK Parti, bizlerin değil, milletimizin partisidir. Milletimize mal olduğu için buralara geldik. Burada milletimiz adına görev yapan, emanetçileriz. Emaneti ne kadar iyi temsil edebilirsek kendimizi o kadar başarılı sayacağız.

"İTTİFAKLAR BÖYLE ŞEKİLLENDİ"

AK Parti her seçimi bir imtihan olarak görür. Kolay imtihan olmaz. AK Parti kurulduğu günden beri sürekli imtihan içindedir. Millete seçimden seçime giden partilere dikkat ediniz, hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemezler. Uzun süredir uyguladıkları taktik var; kendi projelerini anlatarak milletin desteğini almak yerine, AK Parti'yi ve şahsımızı hedef alıyorlar. Geçtiğimiz 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler yerli ve milli duruş sahipleriyle, ülkesine hançer vurabilecekler olanları göstermiştir. Seçim ittifakları da bu şekilde şekillendi.

Bunlar amaçları uğrunda yalana, iftiraya başvurmaktan çekilmez. Mayası bozuk bir kesim, tüm hayatlarını ülke ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Türkiye geçtiğimiz aylarda kur ve faiz saldırısına maruz kaldı. Ülkesini ve milletini sevenlerin yapması gereken, ekonomilerine dört elle sarılmaktır. Bizde, eskiden beri muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete, Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış şekilde sürdürüyor. Yaptığı işin adı tetikçiliktir. Ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek ülkemize kurşun sıkıyor.

ENFLASYON RAKAMLARI

2017 yılında Türkiye'nin yüzde 3-3,5 büyüyeceğini söylediler yüzde 7 büyüdük. 2019 yılı içinde ilkelerini dengeleme, disiplin ve değişim olarak ifade ettiğimiz yeni ekonomi politikamız çerçevesinde gerçekçi hedefler ortaya koyduk. Türkiye'yi bitmiş olarak gösterenlere bir kez daha derslerini vereceğiz.

İhracat ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yılı geride bıraktık. Burada, üzerinde ısrarla durduğumuz konu enflasyon. Diyorlar ki 'AK Parti dönemi enflasyonda en yüksek oranlara çıkılan dönem.' Bunu daha önce paylaştım. 1989'da enflasyon oranı 64,3. 1990 60,4 1991 71,1, 1992, 66, 1993'te 71,1, 1994 120,3, 1995 76,1, 1996 79,8, 1997 99,1, 1998 69,7, 1999 68,8, 2000 39, 2001 68,5, 2002 29,8.. 14 yılın ortalaması 70,3. Bundan sonra hep tek başına bizim iktidarımız. Enflasyon ortalamamız 9,54.

Bay Kemal, sözcülerini iyi seç. Seni aldatıyorlar. Mum yatsıya kadar yanar. Bugün milli gelirle satın alma paritesinde 13'üncü olan Türkiye, daha da yükseldiğinde herhalde kendilerini pencereden atarlar. Bunları felaket tellallığından başka bir şey bilmeyen o gazetelerde okuyamaz, siyasetçilerden duyamazsınız. Bizlere düşen geçtiğimiz 16 yılda yaptıklarımızı anlatarak mücadeleyi sürdürmektir. Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları alanı kaplar. Atılan iftiraya gerçeklerle cevabımızı vereceğiz. Kimsenin milletimizi umutsuzluğa sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Hedeflerimize sıkı sıkıya sarılacağız. 2053 ve 2071 vizyonlarımız bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli mirasımızdır.

Hanımlar AK Parti siyasetinin temel direği. Yaptıklarımızı en iyi onlara anlatabilir, yapacaklarımızı onlarla paylaşabilir, onlar da muhataplarına anlatma zenginliğine kavuşabilir. Onları AK Parti'nin gönüllü seferberliğine davet edeceğiz. Aslolan gönüllere girmektir. Gönüllere giremezseniz, en üst düzeyde yatırım yapın milletimiz kabul etmez. Senin tepeden bakışın her şeyi bitirir. Tevazu çok önemli.

"BEZ TORBA VE FİLELER DAĞITACAĞIZ"

Çevreci parti malum AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir. Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılan filelerle meydanlarda olacağız. Yeniden biz oraya döndük dönüyoruz. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız."