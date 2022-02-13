Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Habertürk TV'de

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Habertürk TV'de Gerçek Fikri Ne programında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Tabi demokrasiye ilişkin çok yönlü tanımlar var. Teorik tartışmalar var. Demokrasinin tabi herkes tarafından kabul edilen bir çekirdek tanımı vardır. Bu çekirdek tanım da halkın iradesidir.

Sonuçta demokrasi ve halk iradesi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu açıdan genel oy hakkına bakmak gerekiyor. Bu da 18 yaş ve üstündekilerin oy verme hakkına sahip olması demektir.

Demek ki genel oy hakkı demokrasinin gereklerinden birisidir. Tabi genel oy hakkı tek başına yetmez. Demokrasiden söz ediyorsak halkın denetimine de değinmek gerekir. Halkın denetimi oy yolu ile veya iki seçim arasında denetime imkan sağlayan mekanizmalardır.

Demokrasi bir aidiyet üzerinden tartışılıyor. Demokrasi sanki batıya aitmiş gibi tartışılıyor. Ancak demokrasi nötr olarak ele alınmalı. Bu açıdan demokrasi genel oy hakkı, halkın denetimi ve siyasal sistemin işleyişi olarak ele alınmalı.

Ayrıca geçmişe baktığımızda batı devletlerinin zorunluluktan kabul ettiği bir değerdir demokrasi. Bu zorunluluk birincisi iç dinamiklerden kaynaklanıyor. Yani içerideki mücadeleden kaynaklanıyor. Halkın seçtikleri devlet işleyişinde ise tam belirleyici olamıyor."