Sinan Oğan: Afet bakanlığı kuracağız

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Milletvekiliyken afet bakanlığının kurulması teklifini vermiştim ancak kabul edilmemişti. Bir numaralı kararnamem; Suriye, Afgan ve Pakistanlıların ülkelerine gönderilmesi, diğeri ise afet bakanlığı kurmak olacak. Bakanlığı kuracağız ve bu tür konteyner kentleri demirden değil; ahşaptan yapacağız" dedi.

Sinan Oğan, bir dizi ziyarette bulunmak için Hatay'a geldi. Antakya'da tarihi Hatay Devleti Millet Meclisi binasını ziyaret edip, halkla buluştu. Buradan Samandağ ilçesine geçen Oğan, 'Sinan Oğan Gönüllüleri'nce yapımına başlanan ve esnafa tahsis edilecek olan ahşap dükkanları inceledi.

Oğan, "Buranın yapımı için para toplamaya başladığımızda, cumhurbaşkanı adayı değildim. Buranın epey bir geçmişi var. Çok sayıda iş yeri yıkıldı ve biz de böyle bir proje ile bölge vatandaşının ekonomisine katkıda bulunmak istedik. Çünkü alışveriş olursa; insanlar geri döner. İklim yapısına uygun ve daha sağlıklı olduğu için ahşap tercih ettik" dedi.