Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekerken, "Bu millete bir sözüm var. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bir şehirde uyuşturucu kullanımı yaygınsan kimse sokağa çıkamaz. Bu ele alınması gereken bir illettir. Türkiye, son 10 yılda bütün uyuşturucuların merkezi haline geldi. Güney Amerika'dan Türkiye'ye getiriliyor. Asya'dan Türkiye'ye getiriliyor. Önce fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Sonra torbacı haline getiriliyor. Ben o yoksul ailelerin derdini çözmek zorundayım, benim için namus sorunudur. Bunun bir siyasi tercih olduğunun altını çizmek isterim. Siyasi otorite 'Bunu engelleyin' desin, güvenlik güçleri bu baronları hakimin karşısına çıkarır" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para bitti, her şeyi sattılar. Yine para yok. Yurtdışındaki bütün kirli parayı Türkiye'ye getirebilirsin diye 8 kez kanun çıkardılar. Paraları getirirken kendileri de geldiler. İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. O kadar rahatlar ki 'Kimse bize dokunamaz' diyorlar. Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar. Bu illetten çocuklarımızı kurtarmak gerekiyor. Bunun mücadelesini vermek zorundayız.

Mücadele nasıl olacak; bu uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye'de tutmayacağım.

Uyuşturucu kullanan gencecik çocuklarımızın tedavi edilmesi lazım. O tedavi merkezlerinin yenilenmesi ve bu insanların topluma kazandırılması lazım. Her aileler ile konuşuyorum, dertleşiyorum. Seçime gidiyoruz her şey konuşuldu ama bu konuşulmuyor. Onların vereceği paraya lanet olsun, helal para lazım. Madde bağımlılığı bir felakettir. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Vatanını seven sandığa gitsin. 'Yeter artık' demeliyiz.

Herkesin siyasi görüşüne, inancına, kimliğine saygılıyım ama belalara karşı ortaklaşmalıyız. Uyuşturucuya karşı hepimizin mücadele etmesi lazım. O uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Bu topraklara uyuşturucu getirenlere en ağır cezanın verilmesini sağlayacağım."