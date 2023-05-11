HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İktidara gelirseniz deprem bölgesinde ne değişecek: İki temel hedefimiz var. Bir evleri, iş yerleri yıkılan yurttaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız, bir kuruş almadan teslim edeceğiz. Deprem Kanunu'nu hazırladık. Devlet bu zararı ödemek zorundadır. İkincisi bütün deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması lazım. Yasa teklifini hazırladık. O bölge üretim merkezine dökmek zorundadır. Bu binalarda kullanılacak malzemeler bu bölgede üretilmeli. Özel teşvik getirilmeli ve bölge üretim merkezine dönüşmeli. Depremden sonra burası Ortadoğu ve Afrika'ya ihracat yapacak. Vaatlerin kaynağı: Türkiye zengin bir ülke. Binali Bey'den daha fazla devlet tecrübesine sahibim. Ciddi bir teknik kadromuz var, ayrıntılarıyla hazırlıyorlar. Bütçe kanunu yaparsınız, parayı nereye harcayacağını gösterirsiniz. Bunu yapan hükümettir. Dolar, euro bazında ihale yapıyorsunuz, kur artışında kazanıyorlar ve müteahhitler zarar etmiyor. Üstüne AB ve ABD'deki enflasyon milletin sırtına yıkılıyor. Sen ihaleyi dolar, euro ile yapıyorsun? Eğitim alanında yapılacaklar: Eğitime kim karar verir? Benim uzmanlık alanım değil; buna eğitimciler karar verir. Bakana göre eğitim politikası belirleniyor. Bunları yapacak olan, bunların uzmanları. Çocuklar denek olarak kullanılmaya başlandı. Bu alan eğitimcilerin alanı olacak. Merkez Bankası para politikasında nasıl bağımsızsa eğitim de öyle olacak. Millet eğitim şuraları olacak. Dünya çapında eğitimcilerimiz var. Burada da bir şampiyonlar ligi kuracağız. Çocuğunu okula gönderen her aile eğitim sisteminden şikayetçi. Öyle bir eğitim sistemi kuracağız ki aileler 'Benim çocuğum iyi eğitim alıyor' diyecek.

Hak, hukuk, adalet sloganı: Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım, onun sorununu çözeceğiz. Yargı da bürokrasi de duyarlı olacak. Biz haksızlık karşısında susmayacağız. Yargı bağımsızlığı: Bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM af çıkaracak ya da yargılanacak ve beraat kararı çıkacak. Eğer bu ülkede adalet, hukuk, hak varsa mahkeme kararı uygulanmak zorundadır. AYM bir karar verip alt mahkeme 'Tanımıyorum' diyorsa bu doğru değildir. AİHM bir karar veriyor ve 'Haksızlık var' diyor. Siz o kararı da uygulamıyorsunuz. Mahkeme kararı uygulanmayacaksa niye bu mahkemeler var? Bir hakim hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre değil, saraya göre karar veriyorsa orada hukuk yoktur. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz: Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda büyük bir sorumluluk taşıyacağımın farkındayım. Günün 24 saati şampiyonlar ligiyle çalışacağım. İşi ehline teslim ederseniz birçok sorunu kısa sürede çözebilirsiniz. Hep beraber çalışıyoruz. Hepimiz aynı kaygıları taşıyor, bu ülkenin hızla düzelmesini istiyoruz. Bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Bu sorunları akılcı politikalarla çözmek mümkün. Bu ülkeye 6 ay içerisinde nefes aldıracağız.

Kazanacak mısınız: Seçimi birinci turda kazanacağız. Bu seçimi iki kesim belirleyecek; gençler ve kadınlar. Bizim tarihimizde ilk kez bir olay gerçekleşiyor. Gelir dağılımı hiç bu kadar bozulmamıştı. Fakirleştik bu süreçte. Belli çevrelere çalıştık. Kaynaklar buralara gitti. Biz sarayda oturmayacağız. Çankaya'da oturacağız. Kılıçdaroğlu'nun hayatında ne değişecek: Hiçbir şey değişmeyecek, sadece daha fazla çalışacağım. Lüks hayat vs. benim hayatımda yok. İsraf haramdır. Cumhurbaşkanlığı uçakları: Onları satacağım, yangın söndürme uçakları alacağız. Akdeniz havzası iklim değişikliğiyle en fazla ısınan bölge, önlem almak zorundayız. Orman köylüleri de görevlendireceğiz. Orman Bakanlığı'nın işçileri olarak görev yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı konvoyları: Olmayacak. Benzin, mazot yakıyorsunuz, harcamalar yapıyorsunuz. Vatandaş gibi yaşamak varken, vatandaşa tepeden bakma gibi anlayış olabilir mi? Siyasetçi vatandaşa örnek olmalı. Milletin cebinden kendi keyfiniz için para harcayabilir misiniz? Bütün ihaleler kamuya açık olacak. Mutfak videoları: Cumhurbaşkanı olduğumda da yeri zamanı gelir mutfaktan seslenirim. Mutfak berekettir, huzurdur. Siz Cumhurbaşkanını toplumdan koparırsanız, o toplumu azarlamaya başlar, ağır sözler söylemeye başlar. Sandık güvenliği: Partimizin tarihinde belki de ilk kez bütün sandıklara sahip çıkıyoruz. 1,5 yıl önce başladı. Bütün önlemleri aldık. Bir bayram havası içerisinde sandığa gitsinler. Türkiye'nin bir değişimini gerçekleştirsinler. Türkiye bu kabustan uyanmalı. Herkesin güven içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğiz.

Yurtdışı Bakanlığı: Olabilir. Yurtdışında çalışan bütün Türk vatandaşları için yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız. Oradakiler Türkiye'deki milletvekiline oy vermeyecek, orada seçecekleri milletvekiline oy verecekler. Mutfaktaki airfryer: Eşim kaldırmış olabilir, eşyalarla ilgilenmiyorum. Sosyal yardımlar: Ankara'da, İstanbul'da sosyal yardımlar 4 kat arttı. Yardım yaparken televizyona çıkarmayacağım. Kadının hesabına parayı yatıracağız. İhtiyacı neyse ona göre harcar. Türkiye'de bütün kadınların sosyal güvencesi, sosyal devlet olacak. Herkesin güvencesi olacak. Kimse gelecekten endişe duymayacak. Basın özgürlüğü: Gazeteciler özgür olacak. Diledikleri gibi eleştirecekler. Bir siyasetçinin övgüden çok eleştiriye ihtiyaç vardır. Öğretmen ataması: Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Köy okullarını açacağız. Ayrıca köylerde veteriner hekimler, ziraat mühendisleri olacak. Belediye işçilerin maaşları: Hiç kimse açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmeyecek. Kişilerin hayat standardının nasıl yükseldiğini herkes görecek. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz. Onların tamamını kadroya alacağız. Öğretmenlerde kadrolu, sözleşmeli, anlaşmalı ayrımı var; bunu da kaldıracağız. Merkez Bankası Başkanı belli oldu mu: Elbette kafamızda var. Oturup konuşacağız. Finans çevrelerine güven veren bir isim olacak. Telaffuz etmek doğru değil. Kira fiyatları: 3 gün sonra kiralar düşecek diye bir şey yok. Hızla sosyal konutlar yapacağız. Orta veya düşük gelirliler bu konutlarda yaşayabilecekler. Kiralar düşük olacak. Konut ve kira sorununu çözeceğiz. Burada aslolan kiralar artarken kişilerin hayat standardında düşüş var. Bir taraftan gelirler düşüyor diğer taraftan kiralar artıyor. Kira konusu yargının temel konusu haline gelmiş durumda. Yabancıya konut satışını durduracağız. İçişleri Bakanı Soylu'nun kayyum açıklaması: Belediye başkanı bir suç işledi, mahkemeye verirsiniz. Yerine birini seçecekseniz bunu belediye meclisi seçer. Bu yapılan demokrasi değil. Millet niye oy verdi? Sandık demokrasinin ana omurgasıdır diyorsanız sonuca saygı duymalısınız. 'Millet İttifakı kazanırsa darbe olur' demişti. Bunlar ne söylediklerini de bilmiyorlar, ülkeyi yönetmekten acizler. Millet İttifakı olarak 2400 maddede mutabakat sağladık. Bizimki belli Cumhur İttifakı ne yapacak? Plansız, programsız yollarına devam ediyorlar. 14 Mayıs gecesi için ne söylüyorsunuz: Sayımlar yapılırken, doğru yapılıp yapılmadığını gözlemlesinler. Taşkınlık yapmasınlar, büyük sevinç gösterileri yapmasınlar. Bazı provokasyonlar olabilir, bunlara karşı da dikkatli olsunlar. Herkes sükunetle 15 Mayıs sabahını beklesin.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük