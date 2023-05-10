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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu emeklilere seslenerek, "En azından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer ikramiye verelim dedim. Emekli, Kurban Bayramı'nda 15 bin liralık ikramiyesini çekecek. Anasının hak sütü kadar helal" diye konuştu.

Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Oylarınızı bölmeden Millet İttifakı'na gideceksiniz. Size söz veriyorum; size özgürlüğü, huzuru getireceğim. Siz bir tweet attığınızda anneniz, babanız uyarıyor. Size öyle bir özgürlük alanı vereceğim, rahat rahat Bay Kemal'i eleştireceksiniz" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTEDİLER"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"En geç iki yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizin tamamını kendi ülkelerine uğurlayacağız. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Gencecik evlatlarımızı zehirleyemeyecek. 5'li çeteler benimle uğraşıyorlar. Araya adamlar koydular, görüşmek istediler. 5'li çetelerin dışarıya götürdükleri paraları, nerelerden gayrimenkul aldıklarını biliyorum. Tamamını son kuruşuna kadar getireceğim, 85 milyon için harcayacağım."

"PARTİ MEMURU GİBİ ÇALIŞIYORSA..."

"Parti ayrıdır, devlet ayrıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Partiyi devlet haline getirdiler. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Devlet memuru hangi görüşten olursa olsun vatandaşına hizmet ediyorsa başım üstünde yeri var. Ama parti memuru gibi çalışıyorsa o görevden alacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, barış içinde bir Türkiye'yi inşa edeceğim." dedi. "Size sözüm" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Fakir bir aile anne, çocuğunu okula gönderirken ne koyarım diye düşünür. Aile destekleri sigortası getireceğim. Sosyal hizmet uzmanları nerede bir aile hekimi varsa orada olacak. Her ailenin asgari ücret kadar geliri olacak. Yoksulluğu bitireceğiz bu topraklarda" ifadelerini kullandı.

"Bütün taşlar yerine oturacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim saraylarda yaşamak gibi bir düşüncem yok. Ben halk adamayım. Mutfağımı biliyorsunuz, oradan da mutluyum. Saraylarda yaşamayacağım" dedi.