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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı "Kapımız açık" çağrısı hakkında gazetecilere "İYİ Parti de aynı şekilde" diye karşılık vermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak açıklaması sonrası Meral Akşener de X'ten yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı ERdoğan, Meclis'teki grup toplantısında, "Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, ortaklarımızın da rızası şartıyla Cumhur İttifakı'nın kapısı açıktır" demişti.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Kapımız herkese açık" ifadelerinin İYİ Parti'ye yönelik olup olmadığı sorusu için, "Kapımız herkese açık, İYİ Parti de aynı şekilde" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'DEN TWEET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de X'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına yanıt verdi. Akşener, "İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun" diye konuştu.

İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın @RTErdogan.



Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) October 11, 2023