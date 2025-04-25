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        Haberler Gündem Son dakika: Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'ya yükseldi

        Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'ya yükseldi

        Çorum'da İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinden zehirlenen 56 öğrenci hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:28 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:28
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        Gıda zehirlenmesi: 56 öğrenci hastanede
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        Çorum'da bir öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'ya yükseldi.

        İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu'nda bazı öğrenciler, dün akşam yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 25 öğrenci tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan 25 öğrenci, yurtlarına döndü.

        Gece saatlerinde ise aynı şikayetlerle hastaneye başvuran 31 öğrenci daha tedavi edildikten sonra yurtlarına gönderildi.

        Öğrencilerin, menüde yer alan tavuk yemeğinden etkilenmiş olabileceği değerlendiriliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Kız yurdunda kalan 25 öğrenci, bulantı ve kusma şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

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