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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili yeni gözaltı!

        Çöp poşetinde bulunan bebeğin babası olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

        Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan ve yaşam savaşı veren bebeğin babası olduğu şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 13:43 Güncelleme: 05.11.2023 - 13:43
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        Çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili yeni gözaltı!
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        Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir erkek bebeğin bulunmasının ardından başlattıkları inceleme kapsamında bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

        Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.

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        Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

        Polis ekiplerince bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuk gözaltına alınmıştı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #kastamonu
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