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Kastamonu'da çöp konteynerinde bulunan yeni doğan bebeğin babası olduğundan şüphelenilen kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bir erkek bebeğin bulunmasının ardından başlattıkları inceleme kapsamında bebeğin babası olduğundan şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheli ile bebek arasında biyolojik bağ olup olmadığı DNA testi ile tespit edilecek.

REKLAM Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerince bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir çocuk gözaltına alınmıştı. Fotoğraflar: İHA