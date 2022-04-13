Çocuk istismarcısı aranıyordu! Flaş gelişme!

Son dakika haberler... İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan cezası kesinleşen ve firari durumda bulunan 25 yaşındaki Melik M.T.'nin Esenyurt'ta saklandığını tespit etti.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre polis yaptığı araştırmada şüphelinin bulunduğu adresi belirledi.

Zanlı Melik M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüphelinin 2018 yılında Mardin'de suçu işlediğini yargılaması sürdüğü sırada İstanbul'a taşındığı belirlendi.

Zanlı Melik M.T., cezaevi işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.