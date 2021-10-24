Çocuğunu içerde sanan babadan acı haber!

İHA

Denizli'nin Tavas ilçesinde ailesini ziyarete gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, evde çıkan yangında çocuğunun içeride kaldığını düşünerek alevlerin arasına daldı. Yoğun duman sonrası zehirlenen baba hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Tavas'ın Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla gelen 42 yaşındaki Taşkın Fırlayış, aile ziyaretini gerçekleştirdikten sonra gezmeye gitti. Aradan geçen süre zarfında evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İTFAİYE EKİBİ BAYGIN HALDE BULDU

Olay yerine koşan Fırlayış, 5 yaşındaki çocuğunun yanan evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı. Evden bir süre dışarıya çıkamayan Fırlayış'ı olay yerine gelen itfaiye ekipleri baygın halde bularak dışarıya çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırlayış, hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev küle dönerken, Taşkın Fırlayış'ın 5 yaşındaki çocuğunun evin içinde olmadığı ortaya çıktı. Sağlık ekipleri tarafından yoğun duman sonrası zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fırlayış'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.